Pobjednica Superstara o novčanoj nagradi i dojmovima iz finala: 'Neopisiv je osjećaj znati da je cijelo Zagorje zaplakalo'

Karla Miklaužić (17) novi je hrvatski Superstar. Naime, Karla je odnijela pobjedu u RTL-ovu showu prema glasovima publike i osvojila 50.000 eura. Miklaužić je oduševila publiku, gledatelje i žiri svojim nastupima, a ni sama nije mogla vjerovati što se dogodilo. "Bila sam uvjerena da će Marko pobijediti. U šoku sam. Hvala svima! Hvala žiriju, hvala svim mojim ljudima, hvala vam svima puno!", rekla je šokirana natjecateljica koja se u superfinalu našla s Markom Stankovićem. Karla je prvo otpjevala pjesmu "It's All Coming Back To Me Now" velike kanadske dive Celine Dion, a zatim i "Suzu za zagorske brege" Vice Vukova. "Uz sve što imaš, ako ne uspiješ napraviti karijeru i živjeti od muzike, krivca ćeš morati tražiti samo u sebi jer sve ostalo imaš", poručio je mladoj finalistici Tonči, a Nika je dodala: "Mislim da si ovo odradila na način koji je dostojan Celine Dion." "Imali smo Whitney Houston, imali smo Celine Dion, imamo Karlu Miklaužić. Po meni si spremna, samo ne znam je li Hrvatska spremna za tebe", rekla je Severina.

– Osjećam se posebno, najbolje ikad! Dojmovi se još nisu slegli i ne vjerujem da će se to uskoro dogoditi. Bila sam i više nego iznenađena glasovima publike. Znala sam ja da imam podršku svojih Zagoraca, ali kad shvatim da je stvarno cijelo Zagorje zaplakalo i stalo na noge – to je nešto drugo, to je neopisivo, kazala nam je djevojka iz Huma na Sutli i otkrila kako će potrošiti novac.

– Potrošila bih nagradu na svoje i životne potrebe moje obitelji, upisala bih autoškolu i kupila auto, rekla je simpatična Karla koja je nakon pobjede dobila brojne čestitke.

– Članovi žirija čestitali su mi na pobjedi, a ja sam im zahvalila za ovih mjesec dana tijekom kojih su me bodrili i davali mi komplimente. Najbolji savjet koji ću pamtiti je Tončijev – da ću, ne uspijem li u pjevanju, samo ja biti tomu kriva. Sve je na meni, i da ostvarim ono što želim. Naravno, dobila sam puno savjeta od iskusnih osoba i kandidata kojima sam zahvalna što su odvojili vrijeme da nas mlađe malo educiraju. Reakcija mojih članova obitelji i prijatelja je bila nevjerojatna. Zapravo nitko još nije svjestan što se dogodilo, svi plaču i svima je lijepo, rekla je djevojka čiji je brat Dino lani bio finalist Superstara. Upravo su joj njegovi savjeti puno pomogli.

GALERIJA Ovako je bilo u finalnoj emisiji "Superstara"

– Savjetovao me Dino, a i apsolutno svi za finale su mi poručili da taj tjedan još izdržim koliko mogu jer je on zapravo bio najvažniji. Morali smo biti na sto posto, ipak smo se borili za titulu, kaže Karla koja je od početka i prvih audicija bila glavni favorit za pobjedu. Gledatelji su na društvenim mrežama odmah komentirali kako će upravo ona na kraju slaviti.

– To mi nije bio uteg, dapače, bila mi je to odlična motivacija za daljnji rad i putovanje u Superstaru, kazala je Karla. U finalu je pjevala pjesme Celine Dion i Vice Vukova, a nas je zanimalo kako se odlučila baš za njih.

– Celine Dion mi je jedna od boljih pjevačica, a kako je ta pjesma nekako 'nabrijana', apsolutno mi je pasala za finale. Što se tiče "Suze za zagorske brege", to je neopisivo, ipak sam iz Huma na Sutli, i mislim da sam s tom pjesmom ujedinila ljude i taknula mnoga srca. Prvu sam pjesmu birala ja, a u odabiru druge pomogla mi je obitelj, kaže djevojka koja se u budućnosti vidi u glazbi.

– U budućnosti se vidim kako radim novu pjesmu, u studiju, na svirkama... Na tom "početnom koraku" do svog cilja. Ne mislim odustati od glazbe i planiram se baviti njome, ali prvo se moram vratiti "realnom svijetu" i završiti školu, i u međuvremenu početi stvarati ono što želim. A voljela bih najviše surađivati sa svojim dečkom, ali i naravno s Raye, s Ericom Claptonom i uglavnom sa svjetskim legendama, veli Karla, koja nam je otkrila i koje glazbenike privatno sluša.

– Najdraži glazbenik mi je Jacob Collier, jer on glazbu shvaća kao nešto širi pojam... Radi nenormalne harmonije, kreira nemoguće. Privatno najviše slušam r&b, soul, rock, jazz i tu i tamo pop. U tim žanrovima vrtjela bi se moja glazba i ukus, rekla je djevojka koja ima samo 17 godina i još se školuje. Život joj se jako promijenio u posljednjih nekoliko mjeseci.

– Imala sam normalan život, mala Karla išla je u školu i odjednom skoknula iz Huma u Zagreb. Bilo je teško priviknuti se, a sad mi je teško vraćati se. Sve je to dio života i svatko bi to trebao iskusiti. Iz škole sam izostajala punih mjesec dana, što nije malo, ali profesori su me snažno podržavali i reagirali su pozitivno na moju pobjedu, kazala je i dodala kako je posebno naporno bilo proteklog tjedna, kada se pripremala za finalnu emisiju.

– Bilo je jako puno proba, jer smo ovaj put pjevali dvije pjesme. Bilo je i pozitivno i veselo i nervozno... Krug emocija, rekla je Karla. U Superstaru je stekla i nova poznanstva, a s nekim ljudima će se družiti i nakon snimanja showa. – Najviše sam se družila sa Emom Bubić i našom braćom Nikolom Batinovićem i Markom Stankovićem, zaključila je Karla Miklaužić.

