Burno u Istri! Ljubomora, iskrice i suze u showu: Neću uopće više pokušavati. Nema šanse

LJUBAV JE NA SELU

Ilona i Ivica se posvađali, evo za što optužuju jedno drugo: 'To je bio samo test'

"Nakon zaruka i svega neki mi vragić nije dao mira, ja sam ušla u njegov mobitel, našla poruke od njegovih bivših cura, dogovarali su se kako će se vidjeti", otkrila je. "Ja ne šaram sa strane nikad. Kad sam s nekim u vezi, to ne postoji kod mene", rekao je Ivica. "Isto kao što sam ja došao jednom kod tebe u Zagreb. Ti si spavala, nisam te nikako mogao probuditi, pogledao sam kroz prozor i imao sam što vidjeti", dodao je. "To što me optužuje da me našao u krevetu s drugim muškarcem, to je bio moj bratić", istaknula je Ilona.