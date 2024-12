Preminula poznata glumica: 'To što sam prošla, bilo je strašno. Ne možete funkcionirati'

Jill Jacobson, istaknuta ličnost filmskog i televizijskog svijeta, preminula je u 71. godini života. Glumica, poznata po ulogama u "Zvjezdanim stazama: Nova generacija" te omiljenim sapunicama "Falcon Crest" i "Naši najbolji dani", umrla je 8. prosinca u Los Angelesu. Vijest je za Variety potvrdio njezin dugogodišnji prijatelj i glasnogovornik Daniel Harary, navodeći kao uzrok smrti "dugotrajnu bolest". Jacobson, koja se aktivno zalagala za borbu protiv raka, nedavno je u emisiji "The Jim Masters Show" otvoreno progovorila o svojoj borbi s rakom jednjaka.

"To što sam prošla, bilo je strašno. Ne možete funkcionirati, jednostavno ne možete," podijelila je tada. "Sada sam toliko zahvalna, samo želim nastaviti dalje, želim pomagati ljudima. To vas potakne da pomažete drugima." Ben Padua, njezin menadžer, izrazio je duboku tugu u izjavi za "Entertainment Weekly": "Nevjerojatno smo tužni što se opraštamo od naše prekrasne, duhovite, urnebesno zabavne i elegantno drske klijentice, Jill Jacobson."

"Jill je bila prava vatrena glumica s komičnim tajmingom koji podsjeća na filmove braće Marx i holivudskim glamurom iz zlatnog doba. Povela nas je na toliko avantura i bila je apsolutno fantastična," dodao je. "Hvala ti, Jill. Vidimo se u našim snovima." Rođena u Teksasu, Jacobson je svoju karijeru započela studijem radija, televizije i filma na Sveučilištu u Austinu, prije nego što se otisnula u Los Angeles. Njezin put u svijetu glume obilježen je raznolikim ulogama, od nezavisnih komedija do kultnih televizijskih serija. Posebno se istaknula u franšizi "Zvjezdane staze", gostujući u dvije različite serije.

Osim po televizijskim nastupima, Jacobson je bila cijenjena i u kazališnim krugovima te stand-up komediji. Njezini nastupi u poznatim losanđeleškim klubovima poput Improva i The Comedy Storea ostali su zapamćeni. Caryn Richman, kolegica iz serije "The New Gidget", prisjetila se Jacobson s toplinom: "Jillin komičarski tajming bio je briljantan. Njezin entuzijazam i ljubav prema životu činili su naše zajedničko vrijeme na setu radosnim." Obitelj glumice oprostila se dirljivim riječima: "Prekrasna, energična i pozitivna do samoga kraja, duboko će nedostajati brojnim rođacima, prijateljima i svojim voljenim psima Bennyju i Kowalskiju."

