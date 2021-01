Pjevačica posvetila emotivnu objavu Ćubiju, u komentarima osvanula i njegova posljednja poruka

Prije točno godinu dana napustio nas je omiljeni zabavljač Damir Mihanović Ćubi. Tuga za njegovim odlaskom u srcima brojnih njegovih prijatelja ne blijedi ni godinu dana nakon njegova odlaska. Jedna od njih je i pjevačica Marina Tomašević koja se na svom Facebook profilu prisjetila prerano preminulog prijatelja.

- Dragi Ćubi, samo da te pozdravim! Fališ nam frende, jako fališ - napisala je Tomašević u opisu fotografije na kojoj poziraju zagrljeni.

Foto: Facebook

Ispod fotografije zaredali su se komentari onih koji su obožavali Ćubija, a jedan od njegovih prijatelja podijelio je i njegovu posljednju poruku koju mu je ovaj neprežaljeni zabavljač poslao nekoliko dana prije smrti.

- Sačuvao sam njegovu zadnju poruku, par dana prije... Ne mogu je ne podilit: Primam beskrajnu ljubav svojih prijatelja, a i ljudi koji me ne poznaju uopće.. nisam mogao vjerovati ono u što su me sada uvjerili, a to je da im je toliko značajno u životima bilo i na njih djelovalo ono što sam ja radio, a da roga nisam bio niti svjesan.. Učinili ste da se mogi ponositi sobom.. i zato Vas sve volim do neba... Eto prijatelju u kratko to se događa.. i sretan sam uprkos svemu.. miran i spokojan... aa predaje nikakve nema.. do zadnjeg atoma duha u meni.. - stajalo je u poruci.

Foto: Facebook

- Hvala što si to podijelio s nama, isto to je i meni govorio par dana prije - zaključila je Marina Tomašević.

Podsjetimo, Damir Mihanović Ćubi preminuo je u Splitu na samu Novu godinu nakon kratke i teške bolesti. Široj javnosti najpoznatiji je bio po ulozi majstora Nevena, povratnika iz Njemačke koji iz pozicije malog čovjeka iz Zagore kritizira svakodnevicu.

Nevena je uspješno igrao u serijama “Jel’ me netko tražio” i “Nad lipom 35”, a istu je ulogu ponovio i na daske, u monodrami “Tko radi, štrajka od gladi”, koju je sam napisao i s kojom je prošao cijelu Hrvatsku. Nekoliko godina svirao je kao bubnjar u zadarskoj grupi Forum.