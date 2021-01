Šuput objavila sliku s ultrazvuka i prvi put pokazala bebu: 'Idemo u novi život'

U moru novogodišnjih čestitki naših domaćih zvijezda jedna se ipak posebno istaknula. Riječ je o čestitci buduće majke Maje Šuput koja je svojim pratiteljima novu godinu poželjela uz prvu fotografiju svoje bebe. Maja je na Instagramu objavila fotografiju s ultrazvuka i uz nju napisala prigodnu čestitku.

- Jel gotova 2020??? Jel stvarno prošla??? Smijem maknut ruku i reći dobro nam došla NOVA 2021??????

Od najvećeg srca želim vam samo dvije stvari - da budete ZDRAVI i da imate MIRNO TLO. Bez svega ostalog očito možemo dragi moji. Idemo u novi život, jači i složniji no ikada. Samo ljubav - poručila je Maja na svom Instagramu.

Foto: Instagram

U komentarima su se odmah zaredale čestitke pratitelja. Inače, Maja sa suprugom Nenadom Tatarinovom očekuje dječaka, a nedavno je u intervjuu za Večernji list otkrila kako trudnoću podnosi odlično.

- Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je nedavno Maja.

Foto: Instagram