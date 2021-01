Hamed nastavlja 'paljbu' na Fejsu, prozvao i naše političare: 'Žalosno je što koriste tuđu nevolju'

Nekadašnji TV voditelj i suvlasnik modne agencije Midiken, Hamed Bangoura, svoje stavove o aktualnim događajima u zemlji često izražava putem društvenih mreža. Jučer se tako na Twitteru osvrnuo na situaciju u područjima pogođenim potresom i zaključio kako "ova promocija i samopromocija nekih na ostatcima potresom pogođenih područja postaje degutantna". U komentarima mu se odmah javila i bivša premijerka Jadranka Kosor koja je tek kratko komentirala 'Strahota'.

Nešto kasnije na Facebooku je iznio svoje mišljenje o godini iza nas, o situaciji u kojoj se trenutno nalazi Hrvatska, ali i ponovno 'opleo' po onima koji potrese, prema njegovom mišljenju, koriste za vlastitu promociju.

- Svi prizivaju 2021. kao godinu spasenja, no razum govori da ista teško da može biti bolja od ove koja je na izmaku. Na ništa što se u prirodi događa ne možemo utjecati. Zemlja će se na ovim područjima i dalje tresti cijelu godinu, a klimatske promjene o kojima više ne treba sporiti nitko razuman, uzrokovat će i poplave i suše i viruse i hladnoće. Sve je to posljedica naših djelovanja prema zemlji prošlih desetljeća. No, ipak ima jedna velika stvar na koju možemo utjecati. Možemo utjecati na sebe, na svoju djecu, one koji zaista žele mijenjati sebe i svijet oko sebe i konačno postati promjena koju želimo vidjeti - započeo je Bangoura.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

- Ova tužna godina potvrdila je da građani Hrvatske imaju veliko srce i da to nikada nije bilo upitno, no upitno je da postoji veliki disbalans između tuge i euforije, između onih koji kroz cijelu godinu čine dobro i onih ( ipak malobrojnih ) koji tuđu nevolju koriste za vlastitu samopromociju. Lijepo je činiti dobro, ali je još ljepše činiti to tako da nitko ne zna za to. Drugi veliki problem je sustav koji čak i u ovim situacijama ne zna što bi s velikim srcem građana i njihovim htijenjem i željom da odmah i sada priskoče u pomoć. Nažalost to je nešto što se godinama gradi i u što se ulaže, a u naš sustav se ne ulaže koliko bi trebalo i koliko bi se objektivno moglo, jer se sredstvima ne upravlja racionalno, a to se nakon 30 godina jako dobro vidi - naglasio je.

- Žalosno je da su neki ovu nesreću iskoristili za vlastitu promociju i samopromociju do te mjere, da nije prošlo niti dva dana, a ta promocija i samopromocija nekih na ostatcima potresom pogođenih područja postaje degutantna. Naravno postoje i pravi heroji cijele ove situacije koje ne treba dijeliti, jer tek kad prestanemo pričati o ovoj ili onoj navijačkoj skupini, o ovim ili onim službama, kad političke stranke prestanu govoriti da u ime SDP-a, HDZ-a, ili neke treće stranke šalju pomoć i kada shvatimo da i ta, kao i ona EU pomoć dolazi zapravo iz naših džepova, nas građana i svakog Čovjeka (da s velikim Č) tada će biti bolje.Puno toga možemo mi promijeniti mijenjajući sebe. Često čitam kako nam je ova godina donijela sve loše i da još samo fale zombiji pa da zaokružimo stvar. Mi smo već odavno zombiji, samo si to ne želimo priznati, jer ne želimo pogledati duboko u sebe i shvatiti da je sve u nama i da ne trebaju nikakve novogodišnje odluke da bi se stvari počele mijenjati na bolje. Mi zapravo imamo sve u svojim rukama i imamo odličnu predispoziciju da svoj mali svemir, svoju najljepšu zemlju na svijetu učinimo boljom i prosperitetnijom. Nije nam je nitko darivao. Izborili smo se sami za nju, svojom žrtvom, velikim srcem i željom da je imamo. Vrijeme je da se već sada, još u ovoj 2020. pogledamo u ogledalo i krenemo mijenjati stvari i ispravljati nepravde. Što god da nam se loše dogodi u 2021. to je posljedica našeg ne djelovanja prijašnjih godina, a sve dobro većinom će biti puka sreća ili rezultat onoga što su neki shvatili i počeli djelovati puno ranije. No, ako sada krenemo djelovati, već u 2022. vidjet ćemo prve rezultate svoga rada. I za kraj ponovit ću. Iduća godina velika je prilika da svi budu sretniji i zadovoljniji, samo ako mi želimo iskoristiti tu priliku. Velika je to prilika i za one koji vode ovu zemlju da svojim građanima osiguraju novi i fer početak i vrate osmijeh na lice. Za to samo trebaju prestati služiti tuđinima za sitne vlastite interese. Na potrese, poplave, suše, viruse i pandemije ne možete utjecati, ali na robovlasničke odnose u kojima senalaze naši građani možete i zato :"Oh! let my people go." Ovo bi trebali razumijeti, jer često se pozivate na vjeru koju osobno, a vjerujem ni mnogi drugi građani, ne vidimo ni ne osjećamo među vama političkim akterima. Vidimo samo vašu vjeru u moć i novac u vašim džepovima. Počnite živjeti vjeru, a ne se samo na nju pozivati - zaključio je Hamed.

Foto: Facebook

Foto: Facebook