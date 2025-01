Pjevačica otkrila kako bojkotira hrvatske trgovine: Ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte

Ovog petka 24. siječnja očekuje se masovni građanski bojkot trgovina zbog visokih cijena proizvoda u Hrvatskoj. Poziv na bojkot već se danima širi društvenim mrežama i putem poruka, a ovaj bojkot podržala je i pjevačica Ivanka Mazurkijević koja je na Facebooku napisala kako već zadnjih pola godine redovito odlazi u kupnju namirnica u susjednu Italiju. Objavila je i što uglavnom kupuje i koliko novaca potroši u jednoj kupnji.

- Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike (al baš svega, od deterdženta, jegera, mortadela, sireva … ma sve) i onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve. Naravno, pošto sam ja hedonist Trst je mjesto i za šoping a ja triftam po secondhandu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo) pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extra izlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to.

Uglavnom torte za rođendane ultra povoljno i fino. Što hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) “niprije”. U Nipriji. P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to? - napisala je Ivanka na Facebooku i objavila fotografije iz Trsta na kojima je pokazala kako izgleda jedna njezina kupnja. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i prijatelji na ovoj društvenoj mreži i otkrili kako i oni često odlaze u povoljniji šoping u susjedstvo te su prigrlili njezin izraz foodmigrant.

- Mi već duže idemo u Brežice, to nam je najbliže iz Zg. Kada idemo poslom u Italiju onda idemo tu, baci oko, odlične cijene. I mi smo bili u subotu. Isto za malo više od 200€ natrpali kolica sa svim i svačim. Iz Zagreba je 2,5 h , ali može se isfurati kao fora izlet. Još malo pa će sindikalni busevi opet. Obavezno online letke prelistamo prije shoppinga u IT kojeg usput napravimo. Kao i kod nas tako i tamo treba pratit akcije. Mi odemo zbog rodbine malo dublje u Italiju pa su tu i aplikacije Despar tribu (za razne Sparove po Italiji) i Megaprezzibassi za Mega supermarkete. Ali nikad dovoljno prostora u autu za mjesečnu, dvomjesečnu kupnju. Žao mi je kaj mi je Trst malo predaleko, ali u petak me nema ni u jednom dućanu. I točka. Bome, Trst je u zadnje vrijeme definitivno nezaobilazan, barem jednom mjesečno! I ja sam #foodmigrant. Sutra bojkotiram sve osim malih proizvođača. - pisali su joj pratitelji i podržali sutrašnji bojkot trgovina.