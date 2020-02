Pjevačica optužena za zlostavljanje se sad bori protiv trgovine djecom

Princ Charles imenovao je američku pjevačicu Katy Perry ambasadoricom britansko-azijske zaklade posvećene borbi protiv trgovine djecom u Indiji, objavljeno je u utorak navečer na primanju u Banqueting House u Londonu.

Perry (35), koja već radi kao ambasadorica dobre volje za UNICEF (UN-ova zaklada za djecu), rekla je da je princa prvi put srela u Indiji u studenom, piše časopis People.

Tada se oduševila radom organizacije British Asian Trust’s Children’s Protection Fund for India.

"Bila sam impesionirana njihovim čvrstim planom - incijativama za prikupljanje novca na svim razinama kako bi se trgovina djecom prepolovila", rekla je.

Tu humanitarnu organizaciju osnovali su princ Charles i britansko azijski vodeći gospodarstvenici 2007. godine sa zadaćom iskorjenjivanja siromaštva, nejednakosti i nepravde u Južnoj Aziji.

Procjene govore da u Indiji prisilno radi 5,8 milijuna djece, a mnoga od njih i do 15 sati na dan.

merički model i glumac Josh Kloss, koji je glumio u spotu za pjesmu Teenage Dream pjevačice Katy Perry u 2010. optužio ju je da ga je razgolitila kad su se rolali u dvorani.

Svoje iskustvo te sve detalje opisao je na Instagramu.

- Bio je rođendan Johny Wujeka. Kada sam je vidio zagrlila me i još uvijek sam bio zaljubljen u nju. No kada sam se okrenuo kako bi je upoznao s prijateljem, skinula mi je trenirku i gaće i prijateljima i ljudima oko nas pokazala moj penis. Možete li zamisliti kako me bilo sram i kako sam se jadno osjećao? - napisao je Josh.

Kloss je nakon toga opisao koliko dugo je radio s njom i ispričao kako je rekla da se osjeća odvratno nakon što ga je poljubila na snimanju. Tvrdi da su ga njezini suradnici željeli ušutkati.

- Odlučio sam ovo podijeliti jer se stalno govori da su muškarci perverzni. No moćne žene su jednako odvratne - zaključio je glumac.