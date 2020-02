Voditelj postao otac, a onda saznao da ima rak: 'Nisam obraćao pažnju na simptome'

Američki autor, voditelj i producent Andy Cohen kazao je kako mu voditeljica Kelly Ripa spasila život.

Naime, voditelj je neko vrijeme imao mrlju na usni na koju nije obraćao pažnju, dok ga voditeljica nije upozorila da ode kod liječnika na zabavi povodom otvaranja umjetničke izložbe Glorije Vanderbilt, majke njegovog najboljeg prijatelja, Andersona Coopera.

- Kelly me pogledala i pitala me što se događa s mojom usnicom rekla mi je da odem to pregledati već taj dan i da je sigurna da imam rak - kazao je Cohen i dodao da ju je srećom poslušao.

- Odmah sam išao liječniku provjeriti što mi je to na usni. I doista, bio je to maligni melanom - ispričao je voditelj koji je u trenutku intervjua bio izrazito emotivan jer je nedavno postao oca Benjamina Allena. Cohen joj se javno zahvalio, te priznao da nakon operacije na usni sve manje vremena provodi na suncu.