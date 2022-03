Pjevačica Maja Bajamić postala 'sam svoj gazda': 'Puno mi je pomogla Ivana Paradžiković'

"Dragi, bye, bye, bye", poručuje pjevačica Maja Bajamić (30) u svojoj novoj pjesmi španjolskog naslova "Tranquila". Iako pjesma nije sporog ritma, naziv u prijevodu znači "lagan". Pjesmu autorski potpisuju Adis Eminić i Dušan Bačić, a šarolik i razigran spot koji je prati Dejan Nikolić.

Toksična ljubav

– "Tranquila" je odluka i (atraktivan) ženski odlazak iz toksičnog odnosa – opisala je Maja pjesmu te dodala da se za takav naslov odlučila jer je lagan i odlazak jedne žene nakon napora koji proživi.

– Brži ritam i topliji dani najavljuju i nove početke, a odlasci iz toksičnih odnosa uvijek su bili dobra uvertira za njih. Puno žena i muškaraca nalazi se upravo u takvima, a zbog načina na koji je priča ispričana i upakirana tekstom, glazbom i općenito atmosferom, rekla bih da je "Tranquila" statement, odgovor jedne žene na takav odnos, na toksičnu ljubav koja je "živa, ali ne diše" – kazala je pjevačica koja je i sama imala takvih odlazaka.

– Pričam dijelom neke od svojih osobnih priča, a vjerujem i priče brojnih žena koje su izašle iz, za njih, nezdravih ljubavnih odnosa – kazala je te dodala time najavljuje i neki svoj novi početak, ali i da je svaki dan njezin novi početak.

Tijekom pandemije Maja nije stala s radom, baš suprotno. Radila je punom parom što ju je dovelo do suradnje s glazbenicima na međunarodnoj sceni. Naime, snimila je pjesmu "Čekam ljeto" ("Cumbia en la Playa") sa španjolsko-talijanskim bendom Jahsoo, a ona se vrtjela na nekoliko radiopostaja u Europi.

U veljači je najavljen i Majin voditeljski debi. Radi se o reality showu "Selo" koji će se emitirali na Una TV-u. Bajamić nam je otkrila da nije nervozna zbog nove uloge te da joj se veseli. – Ja sam žena od sitnica i velikih projekata – istaknula je. Otkrila je i da su se intenzivne pripreme odvijale prošlo ljeto te da je sve teklo prirodno.

Maja je i sama sudjelovala u sličnom showu, a radi se o realityju "Farma, more i maslina". – Potrebna je velika doza ljubavi prema prirodi u sebi i izvan sebe te spremnost za rad i nove izazove – otkrila je.

Ljubav prema cabaretu

Mnogima je poznata i s kazališnih dasaka. Trenutačno nastupa u kabaretu "Esprit De Paris". Na svojim društvenim mrežama dijeli trenutke s proba te ne skriva koliko uživa u svemu. – S kabaretom sam prvi put srcem počela timski igrati i apsolutno guštam u svakoj sekundi provedenoj s divnim ansamblom šarenih i predivnih duša i, naravno, s našim dragim Mirom Ungarom koji nas je realizirao – opisala je.

Brojni interesi i angažmani nagnali su je i da uđe u poduzetničke vode pa se krajem prošle godine odlučila samozaposliti.

– Odlučila sam samo službeno imati "svoju kuću" na papiru i sve što prošlih 12 godina radim zbrinuti na jedno mjesto, da protočnost materije bude na jednom mjestu s obzirom na to da sam ja protočna na sto mjesta. Bio je to samo logičan potez – otkrila je kako je do te odluke došlo. Cijeli proces ulaska u poduzetničke vode za Maju je trajao četiri mjeseca, a ona je istaknula da je razlog toliko dugom periodu njezin životni tempo koji se sastoji od svirki, sastanaka, putovanja, snimanja i svih drugih obveza.

– Hvala Ivani Paradžiković koja mi je pomogla u procesu pisanja poslovnog plana. Divno je i za mene posebno emotivno kada je žena potpora ženi – kazala je.

Iako je u novom singlu riječ i o njezinim ljubavnim odnosima, o svom trenutačnom ljubavnom statusu ne otkriva puno, kao ni kakav je njezin muškarac iz snova. – Muškarac iz snova mi je obično onaj iz jave, a ako nije, onda "Tranquila" – odgovorila je zagonetno.

