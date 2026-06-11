Šok za obožavatelje! Uhićena turska glumica koju vole i Hrvati

Tursku je rano jutros potresla vijest koja je u trenu zaokupila pažnju tamošnje javnosti, ali i brojnih poklonika turske produkcije širom regije. Prema izvještajima lokalnih medija, državne su vlasti pokrenule sveobuhvatnu policijsku operaciju s ciljem razbijanja navodnog lanca povezanog s ilegalnom trgovinom narkoticima. Medijski napisi sugeriraju kako je čitava akcija izvedena u strogoj diskreciji, a među osobama koje su privedene navodno se nalaze i neka od najistaknutijih imena turske estrade i glumišta. Poseban interes izazvao je podatak da je pod istragom završila i glumica Beren Saat, koju gledatelji na ovim prostorima pamte po upečatljivim ulogama u hit serijama.

Izvještava se kako su policijske postrojbe u ranim jutarnjim satima izvršile simultane pretrese na više lokacija, pri čemu je priveden znatan broj osumnjičenika. Na popisu osoba koje su obuhvaćene ovom istragom navodno se nalaze ukupno 22 imena.

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Uz proslavljenu glumicu, turski mediji u kontekstu ove akcije navode i pjevača Kenana Doğulua te glumca i TV voditelja Enisa Arıkana. Prema informacijama koje su do sada poznate, istražne radnje i dalje traju, a tamošnji portali ističu kako bi se u predstojećim danima val uhićenja mogao i nastaviti.