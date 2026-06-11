Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA AKCIJA

Šok za obožavatelje! Uhićena turska glumica koju vole i Hrvati

Foto: Youtube Screenshot
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 10:32

Uz proslavljenu glumicu Beren Saat, turski mediji u kontekstu ove akcije navode i pjevača Kenana Doğulua te glumca i TV voditelja Enisa Arıkana

Tursku je rano jutros potresla vijest koja je u trenu zaokupila pažnju tamošnje javnosti, ali i brojnih poklonika turske produkcije širom regije. Prema izvještajima lokalnih medija, državne su vlasti pokrenule sveobuhvatnu policijsku operaciju s ciljem razbijanja navodnog lanca povezanog s ilegalnom trgovinom narkoticima. Medijski napisi sugeriraju kako je čitava akcija izvedena u strogoj diskreciji, a među osobama koje su privedene navodno se nalaze i neka od najistaknutijih imena turske estrade i glumišta. Poseban interes izazvao je podatak da je pod istragom završila i glumica Beren Saat, koju gledatelji na ovim prostorima pamte po upečatljivim ulogama u hit serijama.

Izvještava se kako su policijske postrojbe u ranim jutarnjim satima izvršile simultane pretrese na više lokacija, pri čemu je priveden znatan broj osumnjičenika. Na popisu osoba koje su obuhvaćene ovom istragom navodno se nalaze ukupno 22 imena.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28

Uz proslavljenu glumicu, turski mediji u kontekstu ove akcije navode i pjevača Kenana Doğulua te glumca i TV voditelja Enisa Arıkana. Prema informacijama koje su do sada poznate, istražne radnje i dalje traju, a tamošnji portali ističu kako bi se u predstojećim danima val uhićenja mogao i nastaviti.
Ključne riječi
televizija TV serija Turska uhićenje glumica showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
montello
10:43 11.06.2026.

Tko bi rekao za nju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sisak: Humanitarni koncert Hrvatska za Život
Video sadržaj
NAKON SASTANKA S GRADONAČELNIKOM

Nakon dvije godine pauze, Thompson nastupa u ovom gradu: 'Jedna od najprepoznatljivijih pozornica'

Iako točan datum koncerta još uvijek nije službeno objavljen, kao mogući termin spominje početak kolovoza, a službena potvrda očekuje se uskoro. Koncert u Imotskom dio je pjevačeva ljetnog rasporeda, koji uključuje i nastupe u Zaprešiću 4. srpnja te veliki koncert u Šibeniku na stadionu Šubićevac 4. kolovoza, čime Thompson nastavlja svoj povratak na scenu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!