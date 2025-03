Pjevačica iz popularne grupe iz 90-ih u potresnom videu objavila kako je sada beskućnica

Bivša pjevačica grupe En Voguea, Dawn Robinson (58), otkrila je da posljednje tri godine živi u svom automobilu. Pjevačica koja je 90-ih uživala veliku popularnost i koju su proslavili hitovi "Free Your Mind" i "Hold On", sada je objavila video na YouTubeu u kojem je opisala u kakvoj se životnoj situaciji sada nalazi te je objasnila zašto je prije tri godine odlučila napustiti roditeljski dom. - Društvo, posljednje tri godine živim u svom autu. Problematičan odnos s mojom majkom doveo me do ovoga. Bilo je divno živjeti s roditeljima sve dok više nije bilo toliko divno - ispričala je u videu koji traje 20 minuta i koji je objavila na svojoj službenoj YouTube stranici.

- Bijes moje majke bio je glavni razlog zašto sam odlučila napustiti svoj dom i utočište potražiti u mom automobilu. Volim svoju mamu, ali svoj bijes je često iskaljivala je na meni. Cijelo sam vrijeme bila njezina meta i rekla sam: ‘Ne mogu se nositi s tim - ispričala je 58-godišnja pjevačica u videu. Pjevačica je objasnila da ju je jedan od njezinih menadžera nagovarao da se vrati u Los Angeles nakon što je mjesec dana spavala u svom autu. Kada je stigla u Los Angeles najprije je živjela kod menadžera. - Kada sam došla kod njega, zapravo nije imao mjesta za mene u stanu i na kraju sam se prijavila u hotel, u kojem sam na kraju ostala osam mjeseci. Za to vrijeme počela sam razmišljati o tome da živim u automobilu - kaže Dawn u videu.

- Pomislila sam: Pa mogu ja to, nije to tako loša opcija. Osjećala sam se kao na kampiranju, bilo je drugačije od svega dosad. Ovakav način života mi omogućuje da se osjećam slobodno - priča Robinson dodajući da ima članstvo u teretani koje joj omogućuje korištenje tuševa. Priznajući da je njezina životna situacija nekonvencionalna, pjevačica kaže da ne žali zbog svoje odluke i otkrila je da mnoge slavne osobe spavaju u svojim automobilima. Bivša pjevačica rekla je da ne traži simpatije obožavatelja. - Kao što sam rekla, učim o tome tko sam i ovo je dio mog životnog putovanja - rekla je.

