Pjevačica čije smo hitove svi obožavali iznenada se povukla iz javnosti, a razlog je otkrila tek puno godina kasnije

Na prijelazu u novo tisućljeće, radijski valovi bili su preplavljeni hitovima poput "White Flag", "Stan", "Thank You", "Hunter" i "Here With Me", koja je postala prepoznatljiva tema popularne tinejdžerske serije "Roswell". Iza ovih glazbenih uspješnica stoji britanska pjevačica Dido Armstrong, koja je na vrhuncu slave, nakon izdavanja albuma "No Angel" i "Life for Rent", iznenada nestala iz javnog života. Prošlo je nekoliko godina prije nego što je 53-godišnja umjetnica, sestra DJ-a, producenta i člana sastava Faithless Rolloa, otkrila pravi razlog svog povlačenja - obiteljsku tragediju. Njezin otac, izdavač William O'Malley Armstrong, borio se s lupusom, teškom autoimunom bolešću.

"Morala sam se vratiti doma, moj otac je bio bolestan i imala sam mnogo važnijih problema od svoje karijere", ispričala je Dido još 2019. godine. "Htjela sam biti doma kako bih mogla viđati oca svaki dan. To mi je bilo važnije od svega. Kada imate lupus, znate da ćete umrijeti, stoga smo imali vrijeme da budemo s njim, da mu kažemo što smo htjeli, ali smrt uvijek dođe kao šok."

Didoin voljeni otac napustio je ovaj svijet 2006. godine, u 69. godini života, samo tri dana prije Božića i njezinog rođendana. Nakon gubitka, pjevačica je potražila utočište u Los Angelesu, planirajući kratak odmor koji se pretvorio u dvogodišnji boravak. U tom razdoblju, sve pjesme koje je napisala bile su posvećene ocu. "Bile su preosobne. Jednom sam ih izvela u Los Angelesu i bilo je preteško", priznala je Dido, koja je tijekom boravka u Gradu Anđela upoznala Rohana Gavina, s kojim je kasnije osnovala obitelj.

U periodu od 2008. do 2019. godine, Dido je izdala još tri albuma, nakon čega se okrenula suradnji s drugim umjetnicima, radeći više iz sjene. "Imala sam lijepo vrijeme, bila sam s obitelji, viđala se s prijateljima, putovala po svijetu, ali glazba nikad nije prestala. Uvijek sam pjevala i pisala pjesme. Glazba je razlog zašto imam smisao na svijetu. Samo sam prestala ju izvoditi pred svima osim pred svojom obitelji", otkrila je pjevačica, dodavši kako se nakon rođenja sina borila s kreativnošću. Zanimljivo je da je Dido priznala kako joj ovaj povučeniji način života omogućuje da se kreće londonskim javnim prijevozom bez da je prolaznici prepoznaju.