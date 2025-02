Pjevać srpskog benda kojeg obožavaju Hrvati: 'Teške situacije s mojom djecom promijenile su me iz korijena'

Mnogima omiljeni Lexington band najavljuje svoj najveći koncert u Hrvatskoj do sada. Jedna od najtraženijih grupa u regiji nastupit će po prvi put u zagrebačkoj Areni 22. veljače 2025. godine u sklopu slavljeničke regionalne turneje "Dođi ove noći", koja nosi naziv po njihovom velikom hitu i kojom obilježavaju jubilarnih 20 godina na glazbenoj sceni. Frontmen Lexingtona Bojan Vasković otkrio nam je kako se osjeća prije ovog koncerta.

Što publika može očekivati od vašeg koncerta u Areni Zagreb 22. veljače? Pripremate li neka iznenađenja?

Ta večer bit će u potpunosti podređena publici koja nas prati sve ove godine i koja nas već dugo pita kad će taj veliki koncert u Zagrebu. U ovih 20 godina često smo svirali u Hrvatskoj, tu smo uvijek lijepo prihvaćeni, Hrvati znaju naše pjesme, ali kao i u svemu, bitan je dobar tajming, osjećaj da je došlo pravo vrijeme. Sada je napokon to vrijeme došlo i koncert u Areni Zagreb biti će naš najveći koncert u Hrvatskoj što nas kao bend baš jako veseli jer ćemo na jednom mjestu okupiti sve ljude koji vole našu glazbu i napraviti noć za pamćenje. Pjevat ćemo naše najveće hitove, uživati u magiji koju zajedno stvorimo i ponijeti kući lijepe uspomene. Ugostit ćemo i nama drage kolege, neka ostane iznenađenje koje. U sklopu turneje “Dođi ove noći” dolazimo i u Osijek 15.3. u dvoranu Gradski vrt pred osječku publiku koja nas poznaje u dušu.

Kako se osjećate pred nastup u Zagrebu, s obzirom na to da ste već imali priliku nastupati pred zagrebačkom publikom?

U prosincu prošle godine imao sam čast biti gostom Lepoj Breni na njenom koncertu u zagrebačkoj Areni i tada sam osjetio tu lijepu energiju hrvatske publike koja je pjevala sa mnom uglas, a vjerujem da će nam se mnogi s tog koncerta pridružiti i u subotu 22.2. Arena Zagreb je sad već postala kultno mjesto za koncerte u regiji i nastup u njoj svakom glazbeniku znači jako puno. Lexington mnogo pažnje pridaje i scenskom dojmu pa su naši koncerti vizualno primamljivi, jer ipak veliki prostor kao arena zahtjeva kompletni audio vizualnog spektakl. Obzirom da je naša turneja počela prije godinu dana kada smo održali dva koncerta u beogradskoj Štark areni, potpuno smo spremni, publika samo treba doći i uživati.

Vaš posljednji album "Lavovi" objavljen je 2024. godine. Što ga razlikuje od prošla 4 studijska albuma?

Ovaj album, nazvan po istoimenoj pjesmi koju su ljudi u kratkom vremenu jako zavoljeli, obilježava 20 godina našeg postojanja pa ga smatramo baš nekako slavljeničkim. Vrijeme će pokazati jesmo li napravili dobru stvar, ali ja vjerujem da jesmo. Objavili smo ga taman kad je počela i turneja pa je publika neke pjesme mogla čuti i uživo na koncertima i drago mi je da ih je lijepo prihvatila. Odlučili smo sukcesivno objavljivati po dvije pjesme jer želimo da svaka pjesma dobije šansu zaživjeti kod publike. Kad se objavi odjednom osam do deset pjesama, neke nepravedno budu zapostavljene. Usporedno snimamo i spotove tako da će sve pjesme dobiti i svoj vizual, a naša je publika već navikla da radimo kvalitetne spotove i očekuje ih od nas.

Kako biste opisali evoluciju zvuka Lexington benda od osnutka 2004. godine do danas?

Sa svakim se novim albumom trudimo da budemo malo inovativniji, za nijansu drugačiji, ali ne pretjerano jer želimo zadržati svoju prepoznatljivost, i zvukom i tekstovima koji progovaraju o ljubavnim odnosima kao i većina pjesama na svijetu, ali uvijek s nekom novom rečenicom koja nije tipična, metaforom, s ubacivanjem nekog novog instrumenta koji još nismo korsitili. Svaki producent donese svoju posebnost, zaokruži pjesmu na svoj način. Naše pjesme šire ljubav i to se nikad neće promijeniti.

Koje su vam pjesme najdraže za izvođenje uživo i zašto?

Uh, teško pitanje.. ali ako moram izdvojiti jednu, rekao bih “Donesi”, kad god ju pjevamo već se na prve taktove dogodi totalno ludilo. Stih “donesi stari smijeh iz dobrih godina, bar jedno buđenje u jutra nemirna...” me uvijek iznova dirne, ali srećom jako puno naših pjesama se zalijepilo za srca publike i pjevaju ih od početka do kraja - “Dobro da nije veće zlo” koja je naš prvi veliki hit zbog kojeg smo postali prepoznatljivi na Balkanu, “Cvijeće”, “Dugujem ti sebe”, “Da me malo hoće”, “Pijane usne”, “Donesi”, “Potraži me”, s novog albuma “Lavovi”... Imamo sreću da radimo s dokazanim autorima s kojima smo na istoj valnoj duljini i koji nam daju svoje najbolje pjesme. Glavni kriterij za odabir pjesme je kad mi se cijelo tijelo naježi, od glave do pete. Onda znam da je to pjesma za nas.

Koja je najnezaboravnija anegdota s turneja ili koncerata koju biste mogli podijeliti?

Zaruke na pozornici uvijek budu vatromet emocija jer onda kao da se energija cijele dvorane preusmjeri na taj par i svi im šalju najpozitivnije vibracije, a kako čujemo, parovi koji su se zaručili na našim koncertima se ne rastavljaju. Naše pjesme su jake ljubavne pjesme dobrih tekstova i ljudi se mogu identificirati s njima. A naš prvi veliki koncert koji ćemo zauvijek pamtiti je onaj iz 2015. godine na stadionu NK Voždovac gdje nas je došlo slušati preko 20 tisuća ljudi, a još nekoliko tisuća je ostalo van stadiona jer nije bilo mjesta. Takvi događaji se nikada ne zaboravljaju.

Koga najviše volite od hrvatskih glazbenika? Ima li šanse da uskoro snimite duet s nekim od naših pjevača ili pjevačica?

Često sam u autu pa onda volim slušati raznovrsnu glazbu kako bih čuo što nudi domaća, ali i svjetska scena, a neki moji omiljeni pjevači čijim pjesmama se uvijek vraćam su Arsen Dedić, Oliver, Gibonni, Kemal Monteno, Zdravko Čolić. Volim suradnje, a čini mi se da ih i publika voli pogotovo kad se spoje dva njima omiljena pjevača. Dueti daju jednu posebnu energiju pjesmi jer svaki pjevač donese svoj karakter, ali njih ne treba forsirati već čekati da se dogodi prava pjesma koja odgovara i jednoj i drugoj strani u pravom trenutku. A to često nije lako izvedivo zbog luđačkog tempa koji prati naš posao, stalno smo negdje na putu pa za sastati se u studiju treba pravo malo čudo. Mi smo snimili duet s Aleksandrom Prijović “Dođi sebi” i to prije njene turneje koja je oborila sve rekorde. Pjesma se od prve svidjela publici, ali izvedbe uživo na toj turneji su je dodatno podigle i postala je hit. Koncerti su pravi ispit za svakog pjevača jer nema do direktnog kontakta s publikom, tu osjetiš bilo ljudi, kako reagiraju na koju pjesmu i tu se stvara pravi odnos s publikom.

Vaša supruga Aleksandra je po struci liječnica, no poznata je i kao uspješna influencerica. Kako usklađujete profesionalne obaveze s obiteljskim životom?

Supruga i ja oboje puno radimo i uz troje djece nije uvijek lako sve uskladiti pogotovo kad sam ja na putu, ali se trudimo planirati i onda se lakše uspijemo organizirati. Posao influensera nije jednostavan iako bi mnogi pomislili suprotno, pogotovo kad kreiraš stvarno kvalitetan sadržaj kao Aleksandra. Potrebno je puno osmišljavanja, ulaganja u dobru produkciju, komunikacije na dnevnoj bazi i to sve čovjeka iscrpi, a ona se daje maksimalno i ništa ne radi polovično. Na kraju dana, djeca su neiscrpan izvor inspiracije i glavni pokretači. Nasmiju nas sto puta dnevno, a to nema cijenu. Nastojimo uživati i u poslu i u slobodnom vremenu i ništa ne uzimamo zdravo za gotovo.

GALERIJA: Neda Ukraden zapjevala s unukom: 'Dule najviše voli Luku Modrića i jednoga dana će biti velika nogometna zvijezda'.

Vaša kći Anđelina rođena je prijevremeno, a kći Helena imala je urođenu srčanu manu zbog koje je morala na operaciju odmah nakon rođenja. Kako ste se nosili s tim izazovima kao roditelji?

To su iskustva koja čovjeka promijene iz korijena, vidiš da si jači nego si ikada mogao pomisliti i boriš se. Sazreli smo, ujedinili se, naučili da se oslonimo jedno na drugo. Iz svega što smo prošli naučili smo da ništa nije dato i da cijenimo zdravlje i vrijeme koje imamo, a sva ta muka nas je osnažila kao obitelj. Djeca su najveće blago. Uživam ih gledati kako rastu, smiju se. Kod nas nikad nije dosadno.

Kako su ta iskustva utjecala na vaš pogled na život i karijeru?

Na sve što imam gledam kao na blagoslov jer se ništa u životu ne podrazumijeva - ni obitelj, ni brak, ni karijera, ni prijatelji... za sve treba uložiti trud, dati se, raditi na sebi, osvijestiti da si sretan, jer mi ljudi često volimo misliti o onome što nemamo, umjesto da se fokusiramo na ono što držimo u šaci i što ne smijemo pustiti jer je dragocjeno. Zato jako, ne samo ja već cijeli bend poštujemo publiku i ne smatramo da je zapisano u kamenu da će uvijek biti na našoj strani pa zato u svaku pjesmu, svaki nastup ulažemo emociju i cijenimo svakog čovjeka koji nam pošalje lijepu poruku, dođe na koncert... i mislim da se to osjeti.

Kako provodite slobodno vrijeme s obitelji i koje su vam omiljene zajedničke aktivnosti?

Jako volimo otići u planine, na skijanje, evo nedavno smo bili na Jahorini, ja sam rođeni Sarajlija pa volim doći tu kad god stignem napuniti baterije, vidjeti se sa starim prijateljima. Idemo u prirodu, na izlete, imamo i psa kojeg šetamo, kao svaka obitelj, družimo se s prijateljima, najviše pričamo o djeci, oni su neiscrpna tema. Ljetujemo na Jadranu, minimalno mjesec dana, djeca obožavaju more. A kad obaveze dopuste, naše obitelji nekada dođu i na koncerte, nadam se da će moja supruga i dvoje starije djece doći i na zagrebački koncert, izrazili su veliku želju, osjete da se sprema nešto posebno.

VIDEO: Sjećate li se nekad najskandaloznijeg Hrvata? Bio je u zatvoru pa se pokajao