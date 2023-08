Petra iz 'Braka na prvu' pokazala s kime iz showa se i dalje druži i kako se zabavlja u Slavonskom Brodu

Sudionicu prošle sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petru Meštrić na društvenim mrežama prati velik broj ljudi, a oni je često ispituju i o sudjelovanju u ovom showu te njezinom ljubavnom životu. Petra ponekad otkrije neke detalje i to gdje se nalazi i što radi, a sada je s pratiteljima podijelila fotografiju na kojoj je pokazala kako se družila s prijateljicama iz showa Hedvigom Tandarom i Andreom Kukolj.

Petra je objavila fotografiju snimljenu u nekom lokalu na kojoj je pozirala s prijateljicama te su sve bile odlično raspoložene. Po opisu, čini se da se nalazi u posjeti Andrei i njezinom partneru Marku Bogdanu u Slavonskom Bordu.

- Prvi put u Slavonskom Brodu. Hvala Andrei na gostoprimstvu. A i Hedviga se uspješno skrivala danima - napisala je Petra pored fotke.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Petra je tijekom showa posebno bliska bila s Hedvigom, ali i s drugim djevojkama je imala dobar odnos, a čini se kako se njihovo druženje nastavilo i nakon showa.

Dodajmo da je Andrea svog partnera Marka upoznala u showu, a njih dvoje i danas su zajedno. Marko i Andrea iako su se romantično slagali, preprekom u showu pokazale su se različite želje za karijeru.

To im je prouzročilo i razmirice koje smo mogli vidjeti u showu. No, na završnoj ceremoniji ipak su odlučili ljubavi dati šansu, no to nije išlo glatko. Nakon početne želje, došlo je do problema u njihovom odnosu, a onda su se ponovno pomirili i grade svoju vezu. Ovaj par prvo je zajedno uselio u stan u Zagrebu, a sada su otkrili da su se prije mjesec dana odlučili preseliti u Slavonski Brod.

- Odlučili smo se iz Zagreba preseliti u Slavonski Brod. Andrea je dobila novu poziciju, a ja imam takav posao da ga mogu raditi od doma. Ovdje nam je mirnije, tu je obitelj i tu su prijatelji. Odluka je bila zajednička - rekao je Marko početkom kolovoza za RTL.

