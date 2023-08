Glumac Momčilo Otašević otkrio je s kim je najviše uživao ovo ljeto i gdje se odmarao

Omiljeni junaci serije "Kumovi" uskoro se vraćaju na ekrane Nove TV, a glumac Momčilo Otašević otkrio je kako je napunio baterije ovo ljeto u pauzi snimanja serije u kojoj glumi Janka. Ovo ljeto nije samo odmarao pa je tako u srpnju snimio i jedan film.

- Radi se o jednoj veseloj zombi apokalipsi, na Šolti, iako je u filmu izmišljeni otok. Ja sam neki kukavac koji ide da bere pome, i da nešto zaradi u toku ljeta, međutim to sve ode baš ukrivo - ispričao je glumac za IN Magazin. Uspio je ipak ukrasti i nekoliko dana za odmor u rodnoj Crnoj Gori koje je proveo u društvu svoje djece, sina Jakše i kćeri Maše.

- Dvadeset dana svuda po Crnoj Gori, Njegouši, Lovčen, Cetinje, Boka. To vrijeme provedeno s djecom, na moru, u aquaparku, na planini, to je definitivno najbolje - priznaje glumac. Tijekom ljeta proslavili su i Mašin peti rođendan. - Proleti to, baš proleti, čini mi se da je jučer bila mala Maša koju moraš pazit svaki korak, začas prođe - kaže glumac.

VEZANI ČLANCI

Crnogorski glumac u braku s glumicom Jelenom Perčin dobio je dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakša, a dvoje glumaca se ove godine rastalo nakon pet godina braka. Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine, a njihova ljubav počela je na snimanju serije 'Zora dubrovačka' 2013. godine. Jelena iza sebe ima i brak s poduzetnikom Kristijanom Babićem iz kojega ima kćer Lotu (13).

Prije pet mjeseci Momčilo je prvi put progovorio o razvodu u jednoj emisiji. - To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi - rekao je glumac i dodao da su mu djeca prioritet. - Prioritet su djeca, apsolutno uvijek - dodao je Otašević. S puno nježnosti govorio je tada i o svojoj djeci.

- Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori - rekao je tada.

VIDEO Rene Bitorajac se obrušio na Bišćana i Vidu: Ovo je izdaja