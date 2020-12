Petar Pereža po prvi put progovorio o bolesti mlađeg sina

Već je petnaest godina prošlo otkako je voditelj Petar Pereža na Novoj TV počeo voditi Dnevnik. Tamo mu je praktički drugi dom, a prva susjeda kolegica Marija Miholjek. Ova godina, koja nikome nije lagana, za voditelja Perežu postala je još izazovnija.

Naime, Splićanin i njegova obitelj saznali su kako mlađi sin Šimun (11) ima dijabetes, piše Gloria. U početku su bili šokirani, ali su shvatili da ta kronična bolest, ako se shvati ozbiljno, nije problematična te su optimistični u daljnjem liječenju bolesti.

Podsjetimo, voditelj i njegova dvije godine mlađa supruga Morana imaju dvojicu sinova: Tomu (13) i Šimuna (11). 2006. su se preselili iz Dalmacije u Zagreb, a tamo se planiraju vratiti tek kad dođe mirovina.

- Bilo je jako teško napustiti rodni kraj, ali nismo ni prvi ni zadnji koji su kroz to prošli. U Zagrebu nam je lijepo, a o povratku razmišljam kad zamišljam umirovljeničke dane. Srećom, oni su još daleko pa imam vremena za planiranje - rekao je prije šest godina u intervjuu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 23.05.2020., Zagreb - Dugogodisnji voditelji "Dnevnika" Nove TV Marija Miholjek i Petar Pereza. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Privatno sam prosječan obiteljski čovjek, ništa glamurozno me ne okružuje. Inspiriraju me neke dobre ideje, zamisli, pozitivni ljudi i priče, a neizmjerno vesele obiteljski izleti, poneki dobar recept i slične sitnice. Rastuže me tuđa nevolja, nesreća i ljudska patnja. I u poslu, kad se susrećemo s takvim vijestima, kad je netko u patnji, to me baš zna pogoditi i rastužiti - izjavio je nedavno.

Podsjetimo, prošlo je točno 20 godina otkako je pokrenuta NovaTV, prva domaća komercijalna televizija. Jedno od zaštitnih znakova svakako su Marija Miholjek i Petar Pereža, voditelji Dnevnika koji na tom projektu surađuju već 15 godina. U mnogima omiljenoj informativnoj emisiji odradili su brojne teme iz Hrvatske i iz svijeta, a za to vrijeme uspjeli su postati i bliski prijatelji.