Mnogima je bila omiljeni lik u seriji 'Zvonili ste, milorde?', a evo kako danas izgleda, ima stvarno neobičan stil

Glumica Su Pollard, mnogima napoznatija po ulozi sluškinje Ivy u seriji 'Zvonili ste, milorde?' koja je godinama obožavateljima bila omiljeni lik.

No, o njezinom privatnom životu se malo zna iako se uvijek isticala svojim eklektičnim i nesvakidašnjim modnim stilom. Su je ovaj mjesec navršila 71 godinu, a glumom se bavi već pedeset godina.

- Upoznala sam toliko fantastičnih ljudi. Pjevala ispred kraljice, plesala sam step s princezom Dianom. Upoznala sam i Philipa Maya i rekla sam mu kako je bio divan suprug i podržavao Theresu May. Danas živim sretno i mirno. Prije mnogo godina, mislim da sam po tome bila ispred svog vremena, otkrila sam i shvatila važnost življenja u sadašnjem trenutku. Riječ je o tome da se ne brinemo što bi se moglo dogoditi - kazala je Su jednom prilikom.

Foto: Profimedia

Osvrnula se i na svoj nesvakidašnji stil.

- Oduvijek sam se voljela oblačiti raskošno i kreativno, slagati neobične ili bizarne stvari. Baš me briga što netko drugi misli, i iako prije godina ljudi to nisu shvatili, danas mi dolaze mlađi ljudi kako bi mi dali komplimente. Postala sam ikona stila. U svakom slučaju, ne mogu zamisliti da bih ikad odjenula neku bezobličnu odjeću namijenjenu starijim ženama. Za mene je odijevanje igra želim biti vjerna sebi. Riječ je o vjerovanju svom instinktu, nošenju onoga što smatrate ispravnim, a također i obavljanju onoga što smatrate ispravnim. To je jedini način da budete sretni -kazala je.