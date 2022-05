Paul Di'Anno, prvi pjevač grupe Iron Maiden, ove subote nastupa u Zagrebu

Nakon gotovo sedam godina provedenih u kolicima, uslijed teškog zdravstvenog stanja, Paul Di'Anno, vokal s prva dva albuma čuvenog heavy metal benda Iron Maiden, spreman je za novi, furiozni dolazak na svjetsku glazbenu scenu. Nakon što je sve svjetske medije već obišla vijest, koju je prvo i ekskluzivno donio Večernji list, da su mu upravo hrvatski liječnici spasili život, Paul, u punoj, obnovljenoj snazi dolazi i dovodi svoju moćnu mašineriju u Zagreb!

Bikers Beer Factory, kultni klub u Savskoj 150, bit će mjesto prvog koncerta Paul Di'Anna u zadnjih sedam godina. Bivši vokal Iron Maidena premijerno će predstaviti svoja dva nova singla 'Stop the War' i 'The Doubt Within', koja je snimio sa svojim novim bendom WARHORSE, osnovanim upravo u Hrvatskoj, za vrijeme liječenja. U subotu, 21. svibnja Paul će održati nastup na pozornici BBF-a i prirediti spektakl samo dan prije nego što će Iron Maiden započeti svoju svjetsku turneju 22. svibnja, koncertom u Areni Zagreb. Tisuće fanova iz svih krajeva svijeta koji dolaze na početak turneje Maidena, saznavši za ovaj koncert promijenili su svoje planove puta i u Zagreb dolaze ranije kako bi prisustvovali i Paulovom koncertu.

Iako za ovaj spektakl nema ulaznica u prodaji, jer koncerti se u Bikersu ne naplaćuju, interes je toliki da će samo dio njih moći prisustvovati koncertu. Upravo je Paulova ideja održati koncert u intimnijem okruženju, kako bi bio što bliže fanovima. On se ovim besplatnim koncertom zapravo zahvaljuje svima za nesebičnu pomoć svih ovih mjeseci u Zagrebu. Na pozornici vas čekaju izvedbe legendarnih hitova 'Running 'Free', 'Phanthom of the Opera', 'Remember Tomorrow', 'Wratchild ', 'Killers' i mnogih drugih. Svi iskusni fanovi metal glazbe znaju što je fanatičan, kvalitetan i snažan vokal, a upravo takav stoji iza neustrašivog borca Paul Di'Anna. Na samom koncertu moći će se kupiti Paulov novi DVD singl, majica ili knjiga, a kupnjom se podržava skupljanje sredstava za tri operacije koje Paula još čekaju. Već od prijepodne, na terasi BBF-a svi posjetitelji moći će pronaći na tisuće rock i metal vinila koje će u suradnji s music shopom 'Free Bird', biti po neočekivanim cijenama.