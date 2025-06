Par iz 'Ljubav je na selu' otkrio veliku novost, pratitelji im poželjeli sreću

Vesna Vuković iz 'Ljubav je na selu' otkrila je na društvenim mrežama veliku vijest u njezinoj vezi s Ivom Obrezom. Naime, napisala je da su se iz Pule preselili u Čakovec. Vesnini pratitelji poželjeli su im sreću. Ljubavna priča Vesne Vuković i Ive Obreze, jednog od najupečatljivijih parova proizašlih iz RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', dokaz je da se prava ljubav ponekad pronađe na najneočekivanijim mjestima i u najneočekivanije vrijeme. Iako su u emisiju ušli tražeći srodnu dušu na drugim farmama – Vesna kod farmera Željka, a Ivo okružen svojim "zlatnim djevojkama" – sudbina je za njih imala drugačiji plan. Oboje razočarani svojim prvotnim odabirima, utjehu i razumijevanje pronašli su jedno u drugome. Prijateljstvo rođeno tijekom snimanja ubrzo je preraslo u nešto više, a sve je kulminiralo na finalnom okupljanju kada je Ivo pred svima priznao: "U međuvremenu sam našao pravu ljubav!", prišao Vesni i darovao joj prsten kao simbol početka njihove veze, ostavivši i kandidate i gledatelje bez teksta.

Svjesni da ljubav ne poznaje kilometre, ali da veza na daljinu teško opstaje, par je donio veliku životnu odluku. Vesna je spakirala svoj život iz Varaždina i preselila se Ivi u Pulu, odlučna da njihova priča uspije. "Od početka prosinca živimo zajedno u Puli jer veza na daljinu ne funkcionira, probala sam i to ide dva, tri mjeseca nakon čega pukne. Ipak smo odrasli ljudi, imamo određene godine i znamo što želimo od života – sve bolje funkcionira kada smo zajedno", ispričala je tada Vesna. Svoju su sreću rado dijelili i na društvenim mrežama, gdje su otvorili i zajednički profil s opisom "Sretni zauvijek", a Vesna je na svom privatnom profilu ponosno dodala i Ivino prezime, jasno dajući do znanja da su njezine namjere ozbiljne.

Uskoro su krenula i nagađanja o idućem koraku. Ivo je u intervjuima otvoreno govorio o planovima za prosidbu, ističući da samo čeka da se "poslože sve kockice" i da urede zajednički dom. Vesna je, s druge strane, s nestrpljenjem iščekivala taj trenutak, poručivši kako joj nije bitan savršen scenarij. "Nebitno mi je da li je sve sređeno. Da sam i u krevetu u pidžami, meni bi to bio lijep čin. Ne tražim savršenstvo ni ništa spektakularno. Važna je naša ljubav i sreća", izjavila je, dodavši u šali kako bi je mogao zaprositi i dok ručaju, ali da pazi kako jede jer je Ivo "pun lijepih iznenađenja".

I iznenađenje je uistinu uslijedilo, i to na način koji bi posramio i romantične filmove. Iako je znala da je prosidba u planu, stvarni trenutak ju je potpuno zatekao. "Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje", opisala je Vesna trenutak koji su ona i njezini pratitelji dugo čekali. Sretnu vijest o zarukama par je potvrdio u travnju 2025. godine, a činilo se da njihovoj sreći nema kraja.

Međutim, nedugo nakon najsretnijih trenutaka, njihovu je ljubavnu bajku zasjenila neočekivana i dramatična zdravstvena kriza. U veljači 2025. godine, samo nekoliko mjeseci prije no što će kleknuti pred Vesnu, Ivo je doživio srčani udar. Šokantan događaj zbio se nakon posla, u sigurnosti njihova doma. "Nisam mogao vjerovati da će se meni to dogoditi. Srećom da nije bilo za volanom već kad sam došao kući", ispričao je Ivo, koji se nakon showa zaposlio kao vozač autobusa. Napad se dogodio tijekom noći, a brza medicinska intervencija i ugradnja stenta spasili su mu život. Ovaj događaj ostavio je dubok trag na paru, a Ivo je od tada na bolovanju i redovito odlazi na terapije, učeći se živjeti s novom realnošću.

Suočeni s teškim životnim iskušenjem, Vesna i Ivo postali su još povezaniji. Ivo je, potaknut zdravstvenim stanjem, odlučio promijeniti životne navike, povećati fizičku aktivnost, a u tome mu pomaže i novi član njihove obitelji. Naime, par je udomio psa iz skloništa koji im je unio dodatnu radost u život i potaknuo ih na duge šetnje. Nakon svih turbulencija, odlučili su okrenuti novu stranicu i na drugoj adresi.