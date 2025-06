FOTO Zaručio se naš nogometni reprezentativac, draga i on podijelili emotivne trenutke prosidbe

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić i njegova djevojka Nikolina Perković zaručili su se u Biogradu na Moru, nedaleko od Tinja gdje je nogometaš odrastao. Romantični trenutak dogodio se u jednom tamošnjem restoranu. Zaljubljeni par sretnu je vijest objavio na Instagramu, uz seriju fotografija. Nikolina, inače optičarka iz Zadra, napisala je dirljivu poruku: - Zauvijek počinje sada - nakon čega su uslijedile brojne čestitke.

Svoju vezu dugo su skrivali od javnosti, a potvrdili su je u siječnju prošle godine, kada je Martin za 26. rođendan objavio njihovu prvu zajedničku fotografiju. Uz Nikolininu objavu dodao je emotikon srca, a ona mu je tom objavom čestitala rođendan. Osim toga, oboje su tjedan dana ranije objavljivali i fotografije sa skijanja u Italiji gdje su bili u isto vrijeme. Ipak, njihova ljubav traje i dulje, s obzirom na to da je lijepa Zadranka, poznata po ljubavi prema putovanjima, još 2023. godine bodrila Vatrene na utakmici u Rotterdamu te je Erlića često posjećivala u Italiji.

Erlić je odavno osvojio simpatije javnosti iznimnom skromnošću. Unatoč slavi, ostao je čvrsto na zemlji, a mnogima je prirastao srcu jer slobodno vrijeme provodi pomažući obitelji u poljoprivredi na imanju u Tinju. - Kad sam kod kuće, uvijek pomognem i ne sramim se toga. To me čini ponosnim - izjavio je, ističući kako rad na zemlji smatra dijelom svog identiteta.

Njegov put do zvijezda bio je trnovit, o čemu je i sam progovorio. - Kad sam se rodio, moji roditelji su živjeli u štali. U jednoj prostoriji bile su životinje i samo nas je jedan zid dijelio od njih. Bilo je jako teških trenutaka, pa i skupljanja boca. Koliko samo Hrvata danas skuplja boce? Nije to sramota, ali to nikad nisam rekao. Takve stvari volim zadržati za sebe - otkrio je Erlić u HRT-ovoj emisiji Knjaz kod Vatrenih, dirnuvši mnoge svojom pričom. Sada je, čini se, pronašao životnu suputnicu, a ranije je izjavio kako su mu "naše cure puno ljepše i normalnije od Talijanki".