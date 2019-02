Ovo su najveći dobitnici! Iz godine u godinu nizali su nagrade na svojim policama

Nema osobe koja ne voli dobiti priznanje za svoj rad, a kada to priznanje stigne s dvije strane, i od struke i od publike, sreća je još i veća. Upravo zbog toga Večernjakova ruža mnogima je najdraže priznanje.

Najdugovječnija medijska nagrada dodjeljuje se od 1995. godine, a do sada su njome bili nagrađeni brojni glazbenici, glumci, TV i radijske osobe. Neki čak i više puta! Uoči ovogodišnje svečane dodjele u HNK prisjetili smo se laureata koji u svojoj kolekciji nemaju jednu ružu, već cijele bukete.

TRPIMIR VICKOVIĆ VICKO - 7 Ruža

Radijski voditelj Trpimir Vicković zvan Vicko apsolutni je rekorder po broju osvojenih priznanja. U kategoriji radijske osobe osvojio je čak sedam ruža, i to u kontinuitetu od 1997. do 2003. godine. Ružama se okitio zahvaljujući kultnoj radijskoj emisiji 'Vickova budilica', koja je godinama bila najslušanija jutarnja radijska emisija.

Popularni voditelj ne krije koliko je ponosan na svoje Ruže. - Kod kuće imam cijeli buket, sedam Ruža zaredom osvojenih u kategoriji radijskog voditelja. I danas kad ih pogledam, brk mi oživi u veliki osmijeh. Znače ta priznanje da sam radio dobro, da me publika slušala. Hvala im na tome - izjavio je Vicko.

GORAN VIŠNJIĆ - 6 Ruža

Jedan od naših najuspješnijih glumaca na svečanoj dodjeli Večernjakovih ruža slavio je šest puta. Prva četiri puta slavio je neprekinuto od 1997. do 2000. godine. Potom se dinamika osvajanja nagrade malo prorijedila i to na svake dvije godine. Posljednju Ružu osvojio je 2004. godine i to za ulogu u filmu Antuna Vrdoljaka “Duga mračna noć”. - Dobro je! Bio sam bolestan za Valentinovo i nisam ženi kupio cvijeće. Sad će ona, čim stignem kući, dobiti ovu Ružu - našalio se tada Višnjić. Prije pet godina Višnjić je bio poseban gost iznenađenja na svečanoj dodjeli u HNK. Tada se videovezom javio iz Los Angelesa sa snimanje serije “Extant” i to u društvu glumice Halle Berry koja je na iznenađenje mnogih sve gledatelje prijenosa uživo pozdravila na hrvatskom jeziku.

OLIVER MLAKAR - 5 Ruža

Legendarni televizijski voditelj Oliver Mlakar oduvijek je bio rado viđeno lice na malim ekranima. Vodio je najpopularnije kvizove, među kojima su Kviskoteka i Kolo sreće, festivale i zabavne emisije, obožavala ga je struka, ali i publika. Gledatelji su ga Večernjakovom ružom nagradili čak pet puta. U kategoriji TV osoba godine slavio je već na prvoj dodjeli Ruže 1994. godine, a svoju dominaciju potvrdio je i u idućih pet godina.

- Kad god mi netko spomene Večernjakovu ružu, prisjetim se nekih lijepih trenutaka i razdoblja života kada sam predano radio, bio uspješan, a onda za to i dobio nagradu - kazao je svojedobno Mlakar koji u svojoj kolekciji ima i Ružu 20. stoljeća. - Ruža stoljeća na neki je način okružila sve ove prethodne, a čini mi se da je bilo logično da je dobijem jer bio sam televizijski voditelj s najviše Ruža na polici - zaključio je Oliver.

SONJA ŠARUNIĆ - 5 Ruža

Jednakim brojem Ruža kao i Oliver Mlakar može se pohvaliti kultna radijska voditeljica Sonja Šarunić, koja je godinama uveseljavala slušatelje Obiteljskog radija. Za njezine nominacije ponajviše je bila zaslužna emisija 'Na kavici sa Sonjom' koju je vodila sve do 2008. godine. Prvo priznanje osvojila je 1998. godine nakon čega je na tronu bila naredne tri godine. Posljednju Ružu osvojila je 2004. godine. - Kad sam dobila prvu Večernjakovu ružu urednica me stavila "na led" jer bilo je to vrijeme u kojem zvijezde nisu prolazile - prisjetila se Šarunić koja je 2015. godine bila jedna od prezenterica na svečanoj dodjeli. Nagradu je tada uručila svom kolegi Mislavu Togonalu.

BOJANA GREGORIĆ-VEJZOVIĆ - 4 Ruže

Jedna od naših najcjenjenijih glumica, Bojana Gregorić-Vejzović, može se pohvaliti s četiri Ruže u svom ružičnjaku. Doći do priznanja za glumačko ostvarenje godine nije joj bilo nimalo lako jer se Bojana tijekom godina našla u konkurenciji s jakim glumačkim imenima poput Ene Begović, Alme Price i Anje Šovagović Despot.

Sve Ruže su joj, ističe zagrebačka glumica, podjednako drage jer su došle u trenutku kada je igrala divne uloge. - Sjećam se da sam prvu ružu dobila u trenutku kada sam igrala Pavle u "Sutonu" na Dubrovačkom festivalu 1998. godine, pa za ulogu Stanke u "Tajni krvavog mosta" kada sam surađivala s Histrionima 1999. godine, 2000. isto, pa za "Blue room" 2003. godine - prisjetila se glumica koja se s posebnim veseljem prisjeća i nezaobilaznih tuluma na kojima je dostojno proslavila svoja priznanja.

NENSI BRLEK - BLAŽEVIĆ - 4 Ruže

Pitate li gledatelje, Nensi Brlek-Blažević osoba je koja zasigurno nedostaje na malim ekranima. Bivša HRT-ova novinarka, urednica i voditeljica, za svoj rad nagrađena je s četiri Ruže, što je sasvim dovoljan dokaz da je bila jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana. U kategoriji TV osoba godine slavila je uzastopce od 1998. do 2000. godine, a Ruža joj se ponovno osmjehnula i 2002. godine. Nensi je godinama bila zaštitno lice HTV-ova Dnevnika, a unatoč brojnim priznanjima za svoj televizijski rad, s ekrana se nakon 14 uspješnih godina odlučila povući 2008. godine.

JOŠKO LOKAS - 4 Ruže

Joška Lokasa trenutačno gledamo u ulozi voditelja 'Šifre', a upravo su kvizovi zaslužni za njegove četiri Ruže. Lokas je konkurenciju u kategoriji TV osoba godine pomeo četiri puta. Prvu Ružu osvojio je 1998. godine, a isti scenarij ponovio se i u tri iduće godine. Prije njega Ružu je osvojio Oliver Mlakar, a nakon njegove četverogodišnje dominacije nagrada je pala u ruke Tarika Filipovića. - U povijesti dodjele Ruže na sceni sam bio s velikim ličnostima showbiza i televizije. U to vrijeme "Upitnik" je bio odličan kviz i nekako se poklopilo da smo od 1998. do 2001. uspjeli zainteresirati javnost i skrenuti pozornost na meni i danas omiljeni format - kazao je nedavno Lokas i istaknuo kako je Ruža od samih početaka bila i ostala prestižna nagrada.

