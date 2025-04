Ovo se ne propušta! Jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika u svijetu ponovno u Lisinskom

Nakon tri godine iščekivanja, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika na svjetskoj sceni, pijanistički virtuoz Maksim Mrvica, vraća se pred zagrebačku publiku 2. studenoga 2025., u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.

Maksim je globalna zvijezda crossover žanra, s više od 5 milijuna prodanih albuma te zlatnim i platinastim nakladama u brojnim zemljama. Njegove nastupe prate milijuni obožavatelja, a pozornice na kojima je svirao uključuju neke od najprestižnijih dvorana svijeta – od londonskog Hammersmith Apolla i njujorškog United Palace Theatrea, do kultne Sydney Opera House i Velike dvorane naroda u Pekingu.

Ove jeseni stiže u Zagreb u sklopu velike svjetske turneje SEGMENTI WORLD TOUR, kojom predstavlja svoj dvanaesti studijski album Segmenti. Riječ je o impresivnom spoju klasičnih remek djela i svjetskih hitova, u kojem Chopin, Prokofjev i Čajkovski susreću glazbene legende poput grupa ABBA i Queen - sve u Maksimovoj prepoznatljivoj, snažnoj interpretaciji.

Uz novi repertoar, publika će imati priliku čuti i neka od najpoznatijih djela iz njegove dosadašnje karijere - uključujući bezvremenske obrade poput Exodus, Game of Thrones i Pirates of the Caribbean.

Zagrebački koncert zasigurno će biti među najtraženijim glazbenim događanjem godine. Ulaznice su već u prodaji - osigurajte svoje na vrijeme i budite dio ovog nezaboravnog glazbenog putovanja.

Sve informacije dostupne su na službenim stranicama KD Vatroslava Lisinskog.