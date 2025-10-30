FOTO Ovo je nova Miss Hrvatske: 23-godišnja Emma dolazi iz Zagreba, a trenutno živi u Monaku

Pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske koji se održao u srijedu navečer u Zagrebu je Emma Helena Vičar.
Pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske koji se održao u srijedu navečer u Zagrebu je Emma Helena Vičar.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba.
Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco.
Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.
Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.
Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti.
Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom.
Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.
Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/