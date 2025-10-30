Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Ovo je nova Miss Hrvatske: 23-godišnja Emma dolazi iz Zagreba, a trenutno živi u Monaku
Pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske koji se održao u srijedu navečer u Zagrebu je Emma Helena Vičar.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
mljac!
RECEPT DANA Prava jesenska poslastica: Jednostavni kolač s cimetom
PRILIKA ZA POSAO
Traže se radnici diljem Hrvatske: Uvedeno novo radno mjesto, edukacija traje tek nekoliko mjeseci
POBJEDNICA SHOWA
Alina iz 'Života na vagi' ima važno upozorenje za pratitelje: 'Nisam to koristila za mršavljenje'
ISPLIVALI ŠOKANTNI DETALJI
Drama rukometnog reprezentativca: Izgubio pet kilograma u tri dana, teško je bolestan
1
/
Molimo vas pričekajte...