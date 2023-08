Ovo je najbogatija glumica na svijetu i pravo je iznenađenje što je bogatija od dosta poznatijih kolega

Magazin New Musical Express objavio je popis najbogatijih glumaca na svijetu i odmah na vrhu te liste je glumica za koju se mnogi pitaju kako to da ima tri milijarde dolara na svom računu. Naime, na vrhu ovog popisa je glumica Jami Gertz koja je glumila u filmovima "Crossroads", "Less Than Zero" i "Quicksilver" te u brojnim televizijskim serijama.

Podeblji bankovni račun ipak nije ostvarila zahvaljujući svojim ulogama već zahvaljujući poslovima svog supruga, milijardera i investitora Tonyja Resslera s kojim je suvlasnica NBA momčadi Atlanta Hawks. Kada su se vjenčali 80-ih godina, Tony nije dobro financijski stajao i zapravo je Jami bila hraniteljica obitelji jer su njegovi poslovi i tvrtka propali, ali kasnije se oporavio financijski i zaradio milijarde.

S neto vrijednošću od milijardu dolara, drugi najbogatiji glumac na svijetu je Tyler Perry. Na trećem je mjestu Jerry Seinfeld sa 950 milijuna dolara , dok je Dwayne Johnson na četvrtom sa 800 milijuna dolara, Shahrukh Khan je peti i ima bogatstvo od 715 milijuna dolara, a Tom Cruise je na šestom mjestu s 570 milijuna dolara, slijedi ga George Clooney s 550 milijuna dolara, zatim ide Robert De Niro s 500 milijuna dolara, Amitabh Bachchan s 455 milijuna dolara i na desetom mjestu je Mel Gibson čije bogatstvo iznosi 425 milijuna dolara. Od desetog do dvadesetog mjesta najbogatijih glumaca su i ova imena;

Adam Sandler, Kevin Hart, Arnold Schwarzenegger, Ryan Seacrest, Jack Nicholson, Tom Hanks, Larry David, Bill Cosby, Jackie Chan i Jennifer Lopez. Njih zasigurno štrajk u Hollywoodu neće pogoditi, ali mnogi glumci s manjim prihodima prisiljeni su prodati svoje domove jer veću duže vrijeme nemaju angažman. Prošlog je tjedna Dwayne Johnson donirao je izdašnu svotu kako bi doprinio financijski štrajku u Hollywoodu.

