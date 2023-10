Ovako izgleda prvi suprug Suzane Mančić, udala se iz ljubavi i taj joj je brak ostavio gorak okus

Najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić već je više 20 godina sretna s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom za kojeg se i udala 2018. godine. Drugi joj je to brak i jako je sretna, iako joj je prvo bračno iskustvo s Nebojšom Kunićem ostavilo gorak okus. Kako je jednom prilikom ispričala ljubav s Nebojšom se rodila iz prijateljstva i on je bio član grupe "Sedmorica mladih". Nedavno je na društvenim mrežama objavljena fotografija s njezinog prvog vjenčanja koje se dogodilo 1989. godine. U braku koji je potrajao osam godina dobili su dvije kćeri Nataliju i Teodoru.

- Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane - rekla je jednom Suzana na temu svog prvog braka. Priznala je tada kako ju je Nebojša često omalovažavao i govorio joj kako se nitko ne bi htio vjenčati s njom i da bude sretna što je on to napravio. Mučan je to bio period za voditeljicu koja je kasnije patila i od depresije te je, kako je jednom priznala, izgubila i samopouzdanje.

Toliko je bila tada zaljubljena u svog supruga da je bila spremna zanemariti i svoju karijeru kako bi bila više uz supruga i kako bi ga podržala u njegovom poslu. Na kraju su se rastali, a Suzana je sreću pronašla uz Simenona.

- Kad iza sebe već imate brak, postanete malo mudriji i po izboru partnera i po načinu života. Ne mogu tvrditi da je ljubav na daljinu pravi recept, ali oboje uživamo u svojim karijerama, a još više u trenucima kada smo zajedno - rekla je Mančić jednom o svom drugom braku. Rekla je kako se nakon raspada njezinog prvog braka pisalo svašta, a dodala je kako u životu nije upoznala tako dobru osobu poput svog drugog supruga.

- To je ljubav na daljinu, više od 20 godina smo zajedno, provodimo vikende zajedno, ljetovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova obitelj, ali mi smo par, fenomenalan par. Obitelj je ona zajednica koja ima zajedničku djecu. U odnosu na mene je imućan, i prvi i drugi put sam ja zaprosila svoga muža - rekla je jednom prilikom.

VIDEO Objavljene nove poruke Ivaniševića bivšoj supruzi:'Najbolje šta sam napravia je šta san te privaria'