Ova tema je bolna za mnoge muškarce, a Ivan Pažanin odlučio je otvoreno progovoriti o tome

Mnogi muškarci u određenoj životnoj dobi se susreću s ispadanjem kose i dok je prije taj problem bilo teško riješiti, sada se metodom presađivanje kose i ovom problemu može doskočiti. O ovoj temi muškarci ne vole javno govoriti, pogotovo poznate osobe, ali splitski chef Ivan Pažanin odlučio je javno o tome pričati i priznao je kako se odlučio za transplantaciju kose.

- Imam ja to familijarno i kosa je prorijeđena s godinama prema tome zašto ne otići na takav zahvat? Zašto ne vratiti ono što je tvoje - kazao je Pažanin pred kamerama RTL-a s kojima je otišao u jednu polikliniku u Splitu gdje će riješiti njegov problem s nedostatkom kose.

- Nema razloga za strah, nemam vremena za strah. Kad to naraste ovako, to će biti ludilo. Naslikavat ćemo se po cijele dane - s osmijehom je kazao Pažanin. Da nema razloga za strah potvrdila je i doktorica Ivana Kljaković Gašpić koja je objasnila kako zahvat transplantacije kose traje od četiri do osam sati i riječ je o jednostavnom zahvatu. Rezultati nisu vidljivi odmah i tek kroz godinu dana vidljivi su pravi rezultati ovog zahvata, a doktorica kaže kako je poznati chef idealan kandidat. Ivana Pažanina od 31. siječnja u udarnom terminu ćemo gledati na RTL-u gdje je opet uz Željku Klemenčić i Tomislava Špičeka član žirija showa "3,2,1 - kuhaj!".

