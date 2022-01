Naša pjevačica koja se neočekivano povukla sa scene, sada je progovorila o ljubavi

Pjevačica Tina Vukov (33) vraća se na glazbenu scenu nakon nekoliko godina izbivanja, a pjesmom 'Hideout' predstavit će se na ovogodišnjoj Dori.

Sa scene se povukla zbog prevelikog pritiska javnosti, a onda je krajem 2020. godine iznenadila obožavatelje singlom 'Još samo večeras' i albumom 'Što me čini sretnom'.

-Krenula sam s velikim entuzijazmom, s ljubavlju. Obožavam glazbu i pjevanje, pa sam krenula jako poletna, a onda se suočiš sa stvarnošću, osjetiš taj pritisak. Počneš kalkulirati, misliš da to nije samo glazba, ima puno više toga od glazbe- ispričala je Tina za InMagazin.

Tina je na Dori prvi puta nastupila 2004. godine s pjesmom 'Tuga dolazi kasnije', a dvije godine kasnije vratila se s hitom 'Il Treno per Genova'. Svoj prvi diskografski album potpisala je kada je imala samo 14 godina, a s pritiskom javnosti teško se nosila.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 22.04.2007., Makarska - 14. dodjela diskografske nagrade Porin. Tina Vukov. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Osim svojim glazbenim uspjesima, medijske stupce punila je i navodnom vezom s poduzetnikom Lukom Rajićem (57), a tih se dana nerado prisjeća.

-Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to- otkrila je Tina koja onog pravog još uvijek čeka, a muškarac koji bi ju mogao osvojiti mora biti pametan, sofisticiran i muževan. Kao i svaka glazbenica, posebnu brigu vodi o svom stylingu.

– Styling sam sklona ostavljati za zadnji tren, ali u zadnje vrijeme sam mu počela posvećivati više pozornosti. Biram ga uglavnom sama ili u konzultaciji s mamom. Najčešće sam u varijacijama crnog outfita, a volim jednostavnost i klasiku – kaže Tina, koja priprema promociju albuma, koja će biti uskoro, a nakon toga će pojačati nastupe po Hrvatskoj.

VIDEO Mirjana Bohanec-Vidović nominirana je za Večernjakovu ružu: "Govore mi, ovo je prvi puta da sve tri generacije zajedno gledaju našu seriju Dnevnik malog Perice"