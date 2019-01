Otvoreno progovorili o bolesti: 'Došla sam do ruba, imala sam slom...'

Mentalne bolesti još uvijek su tabu tema u društvu. Teško se s njima nositi, a postaje još teže ako se u javnosti dovoljno o njima ne razgovara. Mnogi ljudi kriju svoju situaciju te se izoliraju od društva i obitelji samo zbog stigme koja još postoji kad je riječ o bolestima kao što su anksioznost i depresija.

Upravo zato neke slavne osobe odlučile su se pobrinuti da to ne ostane tako pa vrlo otvoreno razgovaraju, često na društvenim mrežama, o borbi s mentalnim bolestima, što je dobar pokazatelj da takvi problemi nikoga ne zaobilaze.

Manekenka, pjevačica i glumica Cara Delevingne 2016., na vrhuncu slave, na Twitteru je izjavila da pati od depresije te da je bila model u vrijeme kada se najviše mrzila. Progovorila je o svojoj bolesti i na susretu “Women in the World” 2015. – Mislim da sam si zadala prevelike ciljeve u školi i došla do ruba, imala sam slom živaca... Htjela sam se ubiti. Nisam više htjela živjeti – rekla je Cara glumcu Rupertu Everettu na susretu.

Reper Kanye West jedna je od možda najglasnijih poznatih osoba koja je odlučila progovoriti o svojoj bolesti na društvenim mrežama. S 39 godina dijagnosticiran mu je bipolarni poremećaj. Ovaj otac troje djece na Twitteru je u nekoliko tvitova napisao kako se točno osjeća. Među ostalim rekao je da smatra da nitko ne želi završiti u psihijatrijskoj bolnici s mentalnom bolešću, no da ga je Bog odabrao da javno prolazi kroz to.

Dodao je i da mu je sve to pomoglo da iz prve ruke uvidi kako se ljudi odnose prema drugima s dijagnozom te izjavio da često čuje izjave poput “ne slušajte ga, on je lud”, “s njime je gotovo jer je lud”. Smatra da bi na njegove tvitove trebalo prestati gledati kao na čisto blebetanje i da ih treba gledati kao na psihoterapiju. Pjevač Justin Bieber podigao je prašinu kada je u listopadu prošle godine na Instagramu napisao da ga susreti s obožavateljima iscrpljuju i da ga ne usrećuju. – Uvijek odlazim s tih događanja mentalno i emotivno iscrpljen, na korak sam od depresije – napisao je Bieber i dodao: – Velik pritisak stvara mi primoranost da budem onakav kakav sam na slikama koje su o meni stvorili moji fanovi u svojim glavama, to mi teško pada. Jasno je da Justinu treba odmor.

Depresija nije samo mentalna bolest, ona može prouzročiti fizičke simptome kao što su bol, malaksalost i promjene apetita. Ovo nije prvi put da megapopularni pjevač govori o mentalnim bolestima. U 2015. rekao je da je često u depresiji jer se osjeća izolirano.

I glumica Lena Dunham, kreatorica serije “Girls”, na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelila da se bori s anksioznim poremećajem i da joj puno pomaže vježbanje. Prema harvardskoj medicinskoj školi, vježbanje može popraviti raspoloženje ljudi koji imaju blagu depresiju. – Obećala sam si da vježbanje neće biti prva stvar koju ću zanemariti kad sam se uhvatila u koštac s petom sezonom serije ‘Girls’.

Pogledajte i koje su glumice lice uništile botoksom.