Otkriveno tko će nastupiti u polufinalu Eurovizije, najavljena i velika novost

Švedska televizijska kuća SVT objavila je tko će nastupiti u show programima polufinala na ovogodišnjoj Euroviziji. U prvom polufinalu, Benjamin Ingrosso priredit će nam spektakularni nastup s pjesmama koje je nedavno izvodio diljem Europe u sklopu svoje turneje "Better Days". U drugom polufinalu publika će imati priliku sudjelovati u najvećoj svjetskoj pjesmi zajedno s tri kultne kraljice Eurosonga – Helenom Paparizou, Sertab Erener i Charlotte Perrelli.

Još 2018. Benjamin Ingrosso dobio je čast predstavljati Švedsku na Eurosongu s pjesmom "Dance You Off", s kojom je u finalu ušao među prvih 10. Od tada je umjetnik svjetskog glasa imao tri albuma broj 1 u svojoj domovini, a također je osvojio više nagrada Grammy, uključujući onu za izvođača godine 2022.

O svom skorom nastupu u prvom polufinalu Benjamin Ingrosso kaže:

- Nakon što sam predstavljao Švedsku na Euroviziji 2018., sada je sjajan osjećaj što mogu publici pokazati tko sam danas. Bilo je fantastično upoznati sve obožavatelje na mojoj turneji u Europi tijekom proljeća i sada se nadam da će eurovizijska publika voljeti ovaj show koliko i ja". Zajedno s bendom, plesačima, svjetlima, produkcijom slike i posebno konstruiranim video zapisima u pozadini, Benjamin je isplanirao vrhunski televizijski nastup

Po prvi put na natjecanju za pjesmu Eurovizije, u drugom polufinalu publika u dvorani i kod kuće bit će pozvana da pjeva zajedno. Svi koji to žele mogu stoga biti dio polufinalne izvedbe na daljinu, putem interaktivnog TV zida. Za sudjelovanje možete provjeriti službene društvene mreže natjecanja za pjesmu Eurovizije, gdje će objaviti sve upute.

Tijekom pjevanja, publika će biti pozvana da pjeva klasične pjesme iz povijesti Eurosonga, zajedno s tri popularne pobjednice.

Vidjet ćemo Grkinju Helenu Paparizou, koja je pobijedila 2005. s "My Number One". Turska superzvijezda Sertab Erener svojoj je zemlji donjela prvu pobjedu 2003. s "Everyway That I Can", a Šveđanka Charlotte Perrelli slavi 25. godišnjicu svoje pobjede 1999. s "Take Me To Your Heaven".

VEZANI ČLANCI:

Helena Paparizou oduševljena je svojim povratkom na Euroviziju gotovo 20 godina nakon pobjede:

- Više sam nego sretna što se vraćam na eurovizijsku pozornicu nakon toliko godina. Malmö...evo me! Jeste li spremni pjevati sa mnom?, kazala je.

VIDEO: Ivan Tandarić iz Elfsa eurovizijski je fanatik: 'Baby Lasagna može pobijediti, sve je na žiriju'