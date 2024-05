VIDEO Obožavatelji princa Williama pitali kako je Kate Middleton, a ovakvo ponašanje nisu očekivali

Na svečanom otvorenju centra za prevenciju suicida, James Place Newcastlea bio je i princ William. Brzo su mu počeli prilaziti okupljeni koji su ga pitali za suprugu Kate Middleton. Jedna žena Williama je pitala smetali da ako ga pita kako su mu žena i djeca, a budući kralj samo je kratko odgovorio: "Sve je dobro, hvala. Svima nam je dobro." Nakon toga je brzo promijenio temu, te je pohvalio bedž gospođi koja je stajala pokraj njih.

