Otkriven uzrok smrti glumice (32), njezin brat tvrdi: 'Zaboljela ju je glava, a par sati kasnije bila je mrtva'

Vijest o iznenadnoj smrti južnoafričke manekenke i glumice Charlbi Dean u kolovozu ove godine šokirala je svijet, a gotovo četiri mjeseca nakon smrti konačno je i otkriveno od čega je 32-godišnja Charlbi umrla. Njezin brat Alex Jacobs je još nedugo nakon njezine smrti za časopis Rolling Stone otkrio detalje njene iznenadne smrti. Ispričao je da je glumica, sa svojim zaručnikom, manekenom Lukeom Volkerom, boravila u New Yorku kad je počela osjećati ‘neke manje simptome’ koji su je zabrinuli pa je zamolila Lukea da ju otprati na hitnu, a samo nekoliko sati kasnije proglašena je mrtvom.

- Doslovno se sve dogodilo isti dan: zaboljela ju je glava, otišla je spavati, probudila je dečka i zamolila ga da ode s njom u bolnicu - rekao je tada 21-godišnji Alex. Ispričao je i da je Charlbi 2008. imala tešku prometnu nesreću u kojoj je bila ozbiljno povrijeđena. Imala je slomljeni zglob, slomila je i četiri rebra, ozlijedila je pluća, a liječnici su joj morali su odstraniti i slezenu.

Foto: Instagram

- Odstranili su joj slezenu, a ona je bitna u borbi s infekcijama i to je možda imalo veze s onim što se dogodilo. To što nije imala slezenu moglo je doprinijeti činjenici da se nije mogla izboriti s bolešću - kazao je Alex.

Četiri mjeseca nakon njezine prerane smrti magazin People objavio je nalaze obdukcije. Mrtvozornik iz New Yorka potvrdio da je 32-godišnja glumica preminula od bakterijske sepse, koja je, kako navode ‘komplikacija uzrokovana odstranjivanjem slezene’. Sepsu od koje je Charlbi umrla uzrokovala je bakterija poznata kao Capnocytophaga, a koja se, kako pišu, često nalazi u ustima ljudi, pasa i mačaka. Bakterija može ući u krvni sustav što vodi do infekcija u raznim dijelovima tijela, a riziku su najizloženiji ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom, u ovom slučaju zbog toga što je glumici odstranjena slezena. Što je točno uzrokovalo infekciju kod Charlbi nije poznato, no njezina smrt proglašena je 'nesretnim slučajem'.

Inače, Charlbi je rođena i odrasla u Cape Townu, sa samo 12 godina potpisala je ugovor s modnom agencijom, nakon čega je debitirala u južnoafričkom filmu Spud. Film je izašao 2010. godine, a u glavnoj ulozi bio je pjevač Troye Sivan. Slavu je stekla ulogom Syonide u seriji Black Lightning, a ostvarila je uloge u brojnim drugim filmovima kao što su Death Race 3: Inferno, Blood in the Water, Don't Sleep i Porthole.

