together again

Stigao je emotivni filmski podsjetnik na najspektakularnije trenutke festivala ULTRA Europe 2022

Pripreme za deveto izdanje već su odavno u tijeku, a prije objave prvih izvođača i noviteta koje očekuju posjetitelje od 7. do 9. srpnja 2023. godine, vrijeme je za emotivni podsjetnik na najspektakularnije trenutke osmog izdanja – Together Again ime je ovogodišnjeg aftermovija koji u gotovo deset minuta prenosi priču o zajedništvu vatrene glazbene zajednice i povratku festivala nakon dvije godine pandemijske pauze.