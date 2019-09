Otac mu nikada nije rekao da ga voli, a postao je najcjenjeniji rock glazbenik

Bruce Springsteen nije prodao jednako mnogo ploča kao Billy Joel niti je utjecajan kao Chuck Berry. Ali Boss koji danas puni 70 godina je zasigurno jedna od najcjenjenijih rock zvijezda u Americi.

U 50 godina karijere, Springsteen je osvojio 20 Grammyja, Oscara, dva Zlatna globusa, specijalnu nagradu Tony i brojne nagrade MTV-a.

U Rock & Roll Hall of Fame primljen je 1999., a bivši američki predsjednik Barack Obama dodijelio mu je Medalju slobode, najvišu civilnu nagradu. Oni koji su bili na njegovim koncertima ne mogu se žaliti da su svoj novac bacili u vjetar. Bruce je živa vatra, pjeva svaku pjesmu kao da mu je posljednja, baca se s pozornice, skače po klaviru, a publika se kući vraća umorna i puna dojmova. Na koncert u Philadelphiji, kada je imao 66 godina svirao je 4 sata i 4 minute.

Springsteenova autentičnost, strast i djela inspirirala su brojne druge umjetnike od Gaslight Anthema do Killersa i Rage Against the Machine. Njegove pjesme su obradili gotovo svi, od Patti Smith do Pointer Sistersa, Eda Sheerana i Vampire Weekenda.

U intervjuima i svojim memoarima otvoreno je govorio o borbi sa psihičkim problemima.

Otkrio je neke nove detalje o svome mentalnom zdravlju i životu s ocem koji je bolovao od paranoidne šizofrenije. Springsteen koji sada ima 69 godina otvoreno je pričao o svojim živčanim slomovima te je rekao je kako je prvi imao 1982. a drugi 2009. godine. Nategnut odnos s ocem Dougom Springsteenom cijeli život loše je utjecao na legendarnog pjevača, a odgovore na neka pitanja dobio je tek pred kraj očeva života kada mu je dijagnosticirana paranoidna šizofrenija. Otac mu nikada nije rekao da ga voli i često je sjedio sam u kutu u tišini. Bruce se zbog toga počeo brinuti za svoje mentalno zdravlje.

– Pijem više različitih lijekova koji me drže uravnoteženim, bez njih bih imao dramatične promjene raspoloženja i... samo... malo pogubim konce. Zato moram pažljivo promatrati djecu, a s njima stvarno imam sreće. Bilo je toga u našoj obitelji i mnogo prije mog oca – rekao je pjevač. Dotaknuo se svog prvog sloma, tada je imao 32 godine i izašao mu je album "Nebraska", a s prijateljem je putovao od New Jerseya do Los Angelesa. Zaustavili su se u jednom teksaškom gradu gdje je bio sajam. Bend je svirao, zaljubljeni parovi su plesali, djeca su trčkarala okolo, a Bruce je, gledajući taj sretan prizor iz auta, samo puknuo. Još uvijek ne zna što se tamo dogodilo i zašto ga je baš taj prizor slomio.

Nedugo nakon prvog sloma on i njegova žena, pjevačica Patti Scialfa, dobili su prvo dijete, a došao ih je posjetiti njegov otac te mu rekao kako je svjestan da nikada zapravo nije bio dobar prema njemu, što Springsteen zove najboljim trenutkom njihova odnosa.

U intervjuu je rekao i kako nikada nije aktivno razmišljao o samoubojstvu, no da smatra da bi mu možda bilo bolje da je u nekom trenutku bio hospitaliziran, pogotovo kada se osjećao kao da je u kutiji potpuno slomljen nelagodnim emocijama.

Srećom, takve situacije nisu dugo trajale, no morao se suočiti s činjenicom da je to nešto što je naslijedio od oca i da bi ga moglo dovesti u lošu situaciju.