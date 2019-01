Za ove poznate hitove nikad ne biste rekli da su u stvari obrade

Poznata je tvrdnja da je “u glazbi već sve izmišljeno” te kako nove pjesme najčešće recikliraju stare hitove. No mnogi hitovi prijašnjih desetljeća najobičnije su obrade pjesama koje su već objavljene. Za neke vjerojatno niste ni znali da su obrade.

Bryan Ferry ovog je ljeta nastupio na prekrasnoj pozornici šibenske tvrđave svetog Mihovila, a tamo je izveo i jedan od svojih najvećih hitova “Let’s Stick Together”. Međutim, to nije njegova pjesma. Ferry je ovu pjesmu snimio 1976. na svom trećem solo albumu, prvom nakon odlaska iz Roxy Musica, a prije njega je bila hit već dva puta. Originalno ju je snimio Wilbert Harrison 1962. godine i prošla je gotovo nezapaženo. Harrison ju je sedam godina kasnije preimenovao u “Let’s Work Together” i tada je ušla i na američku top-listu. No još je veći hit postala godinu dana kasnije, kada ju je obradila grupa Canned Heat, i došla na drugo mjesto britanske top-liste. Ferry je, dakle, izvukao originalnu verziju ove pjesme i 1976. ušao u povijest, ponajviše čuvenim videospotom u kojem se, osim njega, pojavljuje i njegova tadašnja djevojka Jerry Hall.

[video: 28658 / ]

“Torn” prvo na danskom

Prošla je 21 godina otkad se na pop-sceni pojavila australska pjevačica Natalie Imbruglia. Debitantskim singlom “Torn” poharala je top-liste u cijelom svijetu, a gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je ova pjesma prije nje snimljena već tri puta! Danska pjevačica Lis Sørensen snimila ju je 1993. kao “Brændt”, pjevajući na danskom. Dvije godine kasnije objavljena je prvi put kao “Torn”, a snimila ju je američka rock-grupa Edneswap, čiji su članovi Scott Cutler i Anne Preven i napisali ovu pjesmu. Godinu dana prije Imbruglie objavila ju je i norveško-američka pjevačica Trine Rein.

[video: 28659 / ]

Lani smo ostali bez jedne od najvećih pjevačica svih vremena, legendarne Arethe Franklin. Koja vam njena pjesma prva pada na pamet? Vjerojatno “Respect”, koja je postala prava himna feminističkog pokreta. Pjesma je objavljena 1967., a dvije godine ranije snimio ju je njen autor Otis Redding. Međutim, glazba je drukčija, ali i poruka pjesme. Naime, Otis pjeva da će napraviti sve za ženu koju voli, a ona ga samo treba “respektirati”. Arethina verzija je deklaracija snažne žene koja zna što hoće, a od čovjeka koji je voli traži respekt. Aretha je u refren dodala i ono čuveno slovkanje R-E-S-P-E-C-T, kojeg nema u originalnoj verziji.

[video: 28660 / ]

Kako su whores postale girls

Ako ste odrastali u 80-ima, niste mogli izbjeći Cyndi Lauper, koja je debitantskim singlom “Girls Just Want To Have Fun” postala svjetska senzacija. Pjesma je izašla 1983. godine, no četiri godine prije napisao ju je i snimio gospodin po imenu Robert Hazard.

[video: 28661 / ]

Najpoznatija pjesme u solo karijeri islandske pjevačice Björk definitivno je “It’s Oh So Quiet”. Podsjeća li vas na pedesete godine i doba mjuzikala? Ništa čudno budući da ju je prvo 1951. snimila Betty Hutton, i to kao prepjev njemačke pjesme “Und jetzt ist es still”, snimljene 1948. godine.

[video: 28663 / ]

Bruce Springsteen snimio je 1983. godine “Jersey Girl” kao svojevrsnu posvetu djevojkama iz svog New Jerseya. Pjesmu je tri godine prije napisao Tom Waits, a Boss je u nju dodao i malo svog pečata. Stih “whores on Eighth Avenue” promijenio je u “the girls out on the avenue” te je dodao još jedan stih. I Beyoncé u svojoj karijeri ima obrade. Pjesma “Emotion” njene grupe Destiny’s Child bila je veliki hit 2001. godine. U originalu je pjeva australska pjevačica Samantha Sang, a sredinom 90-ih obradili su je i Bee Gees.

[video: 28662 / ]

I za kraj ne smijemo zaboraviti pjesmu koja je jedan od najvećih pop-hitova svih vremena. Whitney Houston snimila je “I Will Always Love You” na soundtracku filma “Tjelohranitelj” i njome došla na broj 1 mnogih svjetskih top-lista. Poznato je da ju je u originalu izvela Dolly Parton. Whitney je od Dolly odbacila country zvuk i gitare i dobila hit kojeg se mnogi prvog sjete kada se spomene njeno ime.