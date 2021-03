Oštra osuda Britanaca nakon intervjua: Meghan i Harry su izdajice i pokazali su neviđeno nepoštovanje prema kraljici

Svjetska, a posebno britanska javnost pažljivo je pratila svaku minutu intervjua princa Harryja (36) i Meghan Markle (39) kod Opre Winfrey (67). Par koji se prošle godine odrekao svojih kraljevskih dužnosti i iz Velike Britanije preselio se u Ameriku, u 60-minutnom intervjuu iznosi dosta šokantnih podataka o odnosu kraljevske obitelji prema njima, a svakako je najviše odjeknula izjava princa Harryja o rasizmu u kraljevskoj obitelji.

Archiejeva titula

– Da, kraljevsku obitelj brinula je boja kože našeg sina, razgovarao sam o tome s njima i to je užasno. Neću više ništa otkriti o tome. Ali da je sve bilo u redu, ne bismo otišli – rekao je princ Harry. Izrazio je žaljenje što mu otac, princ Charles (72), nije pružio podršku i s ocem i bratom Williamom prestao je komunicirati nakon što je, kako kaže, uzeo stvar u svoje ruke, a njih je ta odluka očito razočarala.

– Tata me je jako povrijedio. Prestao mi se javljati otkako sam uzeo stvar u svoje ruke, a i sam je prošao kroz nešto slično u životu – tvrdi Harry koji se nadao da će Charles imati više razumijevanja za sina, ali i za unuka.

Foto: YouTube Screenhshot

– William i ja dali smo si prostora. Nadam se da vrijeme liječi sve rane pa će i te naše. Prošli smo svašta zajedno i volim ih svejedno – kazao je Harry i spomenuo kako bi njegova majka Diana sigurno bila tužna da je živa, ali isto tako bi i shvaćala zašto je poduzeo ovakve korake. Meghan je također istaknula kako su nagađanja o boji kože koju će imati njihov sin Archie bila kap koja je prelila čašu i tvrdi kako ona i Harry nisu odustali od davanja titule sinu Archieju i da je to bila odluka Buckinghamske palače. Na pitanje je li točno da Archie nije postao princ zbog svoje rase, Meghan je počela odgovarati, a zatim ju je Oprah prekinula.

– Dok sam bila trudna i dok se pričalo o njegovoj tituli i zaštiti, koliko će mu koža biti tamna... – počela je govoriti Meghan, a Oprah joj je upala u riječ: – Tko je s vama vodio taj razgovor? Kako?

Meghan je odbila odgovoriti na to pitanje pravdajući se da bi bilo vrlo štetno da javnost dozna o kome se radi, a na pitanje jesu li je podržali u svoj svojoj moći, vojvotkinja od Sussexa pokušala je objasniti da postoji razlika između obitelji i institucije koja vodi obitelj.

Tome su prethodile i razmirice s Kate Middleton koje su u medijima prikazane sasvim drukčije od onoga što se doista dogodilo, tvrdi Meghan. Američka glumica kaže kako ju je Kate rasplakala uoči vjenčanja, a ne obrnuto, zbog komentara o haljinama djevojčica koje su nosile cvijeće na njezinu vjenčanju. – To me rasplakalo, stvarno je povrijedilo moje osjećaje. Mislim da nije fer prema njoj da ulazim u detalje toga jer se ispričala i poslala mi je cvijeće i poruku isprike. Ona je dobra osoba – rekla je Meghan. Od tog događaja sve je krenulo po zlu i Meghan je stalno bila na udaru medija, a kraljevska obitelj odbila joj je pomoći čak i onda kad je u petom mjesecu trudnoće imala suicidalne misli i tražila je psihološku pomoć.

Foto: YouTube Screenhshot

– Nisam vidjela izlaz. Noću bih sjedila i razmišljala o tome kako ne razumijem što se događa. Otišla sam u instituciju i rekla im da moram negdje potražiti pomoć... No rečeno mi je da ne smijem jer to ne bi bilo dobro za obitelj – rekla je Meghan. Izrazila je žaljenje jer je vjerovala da će je kraljevska obitelj štititi i dodala je kako je s kraljicom uvijek imala dobar odnos i prisjetila se kako je sasvim slučajno prvi put upoznala kraljicu te ju je Harry neposredno prije toga naučio kako se pokloniti kraljici, a ona je mislila da članovi obitelji to ne moraju raditi kada nisu u javnosti. Bila je to tek prva lekcija o kraljevskoj obitelji koju je pokušavala svladati. Harry je pak istaknuo kako nisu napustili svoje dužnosti bez znanja kraljice i princa Charlesa jer ih je obavijestio o tome u nekoliko telefonskih razgovora i dodao kako bez Meghan sigurno nikada ne bi napustio kraljevsku obitelj jer bi za njega to bilo nemoguće te da zna da su i njegov otac i brat zarobljenici obitelji. Kraljevska obitelj prestala ih je financirati nakon što su otišli, a Harry je tada posegnuo za nasljedstvom koje mu je ostavila mama i najvažnije mu je bilo da obitelji osigura zaštitu, jer je i bez toga ostao nakon što se oprostio od kraljevskih dužnosti.

Meghan je otkrila kako su se ona i Harry zapravo vjenčali u tajnosti tri dana prije velikog vjenčanja koje su milijuni gledali diljem svijeta. Vjenčali smo se tri dana prije vjenčanja. To nitko ne zna. Pozvali smo nadbiskupa i rekli mu: “Čujte, spektakl je za svijet, a mi potvrdu o svojem zajedništvu želimo između nas” – kazala je Meghan te navela da je riječ o nadbiskupu od Canterburyja Justinu Welbyju.

Predstava od početka do kraja

Par je u intervjuu otkrio i da će ovo ljeto dobiti djevojčicu, a njihov cijeli intervju pomno su slušali i gledali britanski stručnjaci za kraljevsku obitelj koji su za Daily Mail ocijenili kakve će posljedice ovaj intervju imati na odnose između Harryja i kraljevske obitelji.

– Ovo je bila predstava od početka do kraja. Ponijeli su se jako sebično i oboje su iznijeli neke vrlo ozbiljne optužbe i znaju da kraljevska obitelj ne može uzvratiti udarac. Pokazuju nepoštovanje prema kraljici, napadaju instituciju monarhije i ovo je gruba uvreda za britanski narod. Optužili su kraljevsku obitelj za rasizam, ali nisu rekli tko je točno rasist. To je kukavičluk – oštar je bio Robert Jobson, autor knjige “Diana: Closely Guarded Secret”. Urednik u Daily Mirroru Russell Myers rekao je kako je kraljica Elizabeta sigurno duboko razočarana brojem optužbi koje je njezin unuk sa suprugom iznio u intervjuu.

Foto: Screenshot/CBS News

– Kraljica je sigurno shrvana izjavama Harryja i Meghan u intervjuu. Moram priznati da je ovo bio napet intervju i sa zapletom boljim nego u nekim filmovima, a broj šokantnih otkrića sve je iznenadio. Mene pak iznenađuje što njih dvoje imaju takav nedostatak osjećaja za druge, pogotovo u ovo vrijeme pandemije. S druge pak strane, Meghan je prošla užasno razdoblje u kojem su je očito uznemirile neke odluke kraljevske obitelji i svakako ima pitanja na koje i ona i javnost trebaju odgovore – mišljenje je Russella Myersa. Autorica knjige “Harry: Conversations with the Prince” Angela Levin iznijela je za Daily Mail i svoje mišljenje o intervjuu koji je poput bombe odjeknuo sinoć u televizijskom eteru. – Meghan je zvučala kao da je bila u zatvoru. Rekla je da nitko nije bio uz nju u teškim situacijama u kojima su je napadali, ali Harry je bio uz nju. Dobila je jednog od kraljičinih pomoćnika s najvećim povjerenjem. Nije fer reći da nije bilo nikoga uz nju – rekla je Levin i dodala kako je bilo uznemirujuće čuti Meghanino priznanje o suicidalnim mislima. – Sigurna sam da će za nekoliko godina Harry jako požaliti što je dao taj intervju. Oboje su pokazali da im nedostaje emocionalne inteligencije – zaključila je Levin. Mediji pišu da su Britanci ogorčeni i osramoćeni te smatraju kako bi oboje trebali vratiti titule jer ih nakon ovoga više ne zaslužuju.