Osam mjeseci prije tragične nesreće princeza Diana bila je u Angoli, nove fotografije vraćaju u prošlost

Nakon smrti kraljice Elizabete II. hvaljena serija ''Kruna'' privremeno je prekinula snimanje, a nakon kraće stanke sada pripremaju šestu sezonu koja na streaming platformu Netflix stiže iduće godine. Nedavno je stigla i službena potvrda kako 9. studenog kreće emitiranje pete sezone jedne od najskupljih serija koje Netflix nudi (a u svojoj kolekciji ima čak 22 nagrade Emmy).

Iako je serija neosporivo jedna od najboljih, mnogi su kritizirali preciznost i točnost povijesnih podataka, a prije dvije godine Netflix je odbio zahtjev da se u seriju doda izjava o odricanju odgovornosti.

Kreator serije Peter Morgan koji stoji i iza povijesnih drama ''The Queen'' i ''Frost/Nixon'' odgovorio je na kritike rekavši kako je temeljito istražio podatke te kako scenarij leži na povijesnim činjenicama. Raskoš i sjaj Palače, izvanredna produkcija i povijesna kostimografija kao estetski dio serije napravljeni su bez greške, a mnogi će se složiti kako je ''Kruna'' odlično odabrala glumce koji i fizički nalikuju članovima najpopularnije kraljevske obitelji.

Nakon službene potvrde o emitiranju pete sezone, u javnosti se sve češće pojavljuju fotografije sa snimanja. Princezu Dianu sada će utjeloviti australska glumica Elizabeth Debicki koja nevjerojatno nalikuje neprežaljenoj princezi.

Serija se trenutno snima na popularnom španjolskom ljetovalištu Palma de Mallorci, a sudeći prema odjevnoj kombinaciji, snimaju se scene iz siječnja 1997. godine kada je princeza s Crvenim križem posjetila Luandu u Angoli kako bi podigla svijest o razminiranju tog područja. Diana je tada nosila plave traperice, crni sako i tenisice. Kombinaciju je upotpunila zlatnim nakitom, a nove fotografije koje je podijelio Daily Mail pokazuju kako je Elizabeth dostojanstveno utjelovila princezu.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Posjet Angoli bilo je jedno od Dianinih posljednjih putovanja prije tragične smrti koja se dogodilo samo osam mjeseci nakon u Parizu.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION Diana's 60th birthday File photo dated 14/01/97 of Diana, Princess of Wales, has a cuddle with one of the many babies at the Kikolo health post in Angola, to see the work of the British Red cross in action. A British Red Cross branch president has recalled how the princess shared her plans for a night at home. Issue date: Thursday July 1, 2021. John Stillwell Photo: PA Images/PIXSELL Inače, nakon smrti kraljice Elizabete II. seriji je ponovno naglo porasla popularnost te je samo u nekoliko dana dospjela na drugo mjesto trendinga u svijetu.

-Kad smo počeli razgovarati o pričama za petu sezonu, ubrzo je postalo jasno da bismo se, kako bismo udovoljili bogatstvu i složenosti priče, trebali vratiti na izvorni plan i odraditi šest sezona. No budimo jasni, šesta sezona neće nas dovesti ništa bliže sadašnjim događajima, već će nam jednostavno omogućiti da se detaljnije posvetimo periodu kojeg pokrivamo-rekao je Morgan.

