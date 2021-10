Osam godina od strašne tragedije! Doloresina majka neutješna: 'Ništa mi nije lakše'

Prije točno osam godina u prometnoj nesreći pokraj Slavonskog broda život je izgubila šibenska glumica Dolores Lambaša. U trenutku kad joj je život tragično okončan imala je samo 32 godine, a s njom je u automobilu bio i glumac Stojan Matavulj (58) koji je zbog nesreće proveo osam mjeseci u zatvoru. Kroz gustu maglu vozio je brzinom 130 km/h po toj kobnoj cesti.

Stojan i Dolores vraćali su se iz Beograda gdje su bili na kazališnoj predstavi, a usput su se odlučili zaustaviti u Iloku da bi posjetili Stojanova prijatelja Željka Sladetića. Malo vina iz tamošnjeg vinskog podruma umorilo je glumce koji su odlučili unajmiti sobe u hotelu Dunav, a sutradan su se trebali naći s vlasnikom na doručku. Usred noći promijenili su planove i ipak odlučili krenuti na put.

– Ništa meni lakše nije – kratko je lani kazala shrvana Doloresina majka Alma Petrović za 24 sata. Tada je uoi tužne obljetnice priznala je kako se još uvijek ne može pomiriti s tim da njezine kćeri više nema.

– Na groblje idem često, što ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem, isto. Kad je vidim na televiziji čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi to vridi kad mog diteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dite, živjela san za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam – priznala je prošle godine Alma.

Inače, Dolores je rođena u Šibeniku 1981., gdje je završila jezičnu gimnaziju i Glazbenu školu 'Ivana Lukačića'. U serijama je debitirala 2006. godine ulogom Ruže u ''Odmori se, zaslužio si''. Zatim su uslijedila gostovanja i uloge u ''Zauvijek susjedi'' i ''Zakon ljubavi'', a u ''Najboljim godinama'' tumačila je lik sportašice koja je u uvjerenju da je u njezinu tijelu zarobljen muškarac. Osim u serijama, Dolores je ostvarila i nekoliko filmskih uloga, a najpoznatija je ona u filmu Nikše Sviličića ''Vjerujem u anđele''.

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'