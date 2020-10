Ornela Vištica: 'Zbog uloge sam razgovarala s bivšom predsjednicom. Susretljiva je i duhovita'

Mostarka s glumačkom adresom u Zagrebu Ornela Vištica glumica je koja je osvojila gledatelje ulogama Karmen Site u TV seriji “Larin izbor”, a nije im promaknula ni u ulozi Klare Župan u “Vatrama ivanjskim”. Sada se priprema za ulogu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u predstavi “Predsjednici & ca” koju režira Tarik Filipović koji ujedno i glumi Franju Tuđmana, dok Boris Svrtan igra Josipa Broza Tita.

– Mogu reći da su Tarik i Boris vrlo duhoviti i tekst će se sigurno svidjeti publici – kaže Ornela te priznaje da se malo preplašila uprizorenja uloge bivše hrvatske predsjednice. – Vjerojatno zbog odgovornosti koju nosi uloga. Ali to je onaj slatki osjećaj, pozitivna savjest i svijest o adrenalinu koji je meni kao glumici potreban – opravdava kroz smijeh. Naravno, zanimalo nas je očekuje li predsjednicu na premijeri 24. listopada u Kerempuhu. – Iskreno, voljela bih da svi predsjednici dođu – kaže Vištica koja je za potrebe uloge upoznala bivšu predsjednicu, za koju kaže da je hrabra i pametna.

– Mogu reći da izgleda odlično, ali o detaljima razgovora s bivšom predsjednicom ne bih govorila – samozatajna je Ornela, ali je ipak dometnula: – Istaknut ću samo njezinu susretljivost i duhovitost.

Kolinda Grabar-Kitarović ipak je odlučila gledati predstavu pa će tek onda dati svoje mišljenje. Kao i svi ostali kulturnjaci, ni Ornela Vištica nije netaknuta pandemijom. – Prilagođavam se situaciji, kao i svi ostali. Kultura je izrazito važna za kvalitetu društva. Ona nudi odgovore na brojna pitanja, samo ih treba prepoznati, kroz knjige, filmove, glazbu, likovnu, dramsku umjetnost... Imamo i kulturu ophođenja, koja je možda i zanemarena – govori glumica koja voli ženske likove Henrika Ibsena. – Ima puno Medeja, Antigona, Okovanih Prometeja, Gogoljevih šinjela na svakom koraku. A ja volim Noru i Divlju patku – objašnjava Ornela koja je u objavi na društvenim mrežama u kolovozu istaknula kako unatoč pandemiji, naši susjedi aktivno rade na 36 projekata, a o mogućem pojavljivanju u stranoj produkciji govori optimistično: – Ako me ponovno pozovu, rado ću se odazvati!

Na pitanje je li ikada morala birati između karijere i ljubavnog života, odgovara odlučno: – Nastojim u svakom trenutku misliti na to da svoj poziv glumom ne dovodim u pitanje.

Bila je svojedobno proglašena najseksi Hrvaticom, a o ljepoti kao posebnom kriteriju za žene u svijetu glume ima poseban stav. – Ne vidim ljepotu u onome kad se nešto odrađuje reda radi, prelijepo je vidjeti kad se uživa i voli ono što se radi – iskrena je glumica koja je bez dlake na jeziku već nekoliko puta dala do znanja da ne uljepšava fotografije filtrima jer, kaže, svojim objavama nastoji prenijeti smislenu poruku. – Ostalim detaljima se manje bavim – kaže, a nakon pitanja je li ikada dosad bila nesigurna zbog fizičkog izgleda, prisjetila se jedino nesigurnosti vezane uz marljivost u školi. – Iskreno, nesigurnost sam tijekom odrastanja osjećala sam kad se nisam dovoljno pripremila za školu, recimo za latinske poslovice – govori glumica čija je majka u mladosti bila druga pratilja na izboru za Miss Jugoslavije. Zanimalo nas je i je li to utjecalo na pojam ljepote tijekom njezina odrastanja. – Mama je u mladosti bila druga pratilja, a kasnije se brinula za mojih 15 i tko zna više koliko aktivnosti u djetinjstvu i gimnaziji, vozila me kamo je trebalo, na radionice, nastupe, tečajeve, pripremala mi ukusne i tople obroke... Sve su to bili moji odabiri, koje je ona poštovala. Danas gledam kako mladi imaju puno vremena i za izlaske, a za mene je to bila nepoznanica uz gimnaziju i sve obveze – zaključila je Vištica.