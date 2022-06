Organizatori nakon incidenta: 'Nismo se svađali s Grdovićem, on je profesionalac, divan je'

Zadarski pjevač Mladen Grdović sinoć je nastupio na zagrebačkom Bundeku u sklopu festivala vatrometa. Bio je to njegov drugi nastup nakon neslavnog pada u Sloveniji koji se proširio društvenim mrežama. Grdović je ovog puta na pozornicu stigao mirno i staloženo, a tisuće obožavatelja uživale su u njegovim najvećim hitovima. No, ni ovog puta incident ga nije zaobišao.

Naime, prema pisanju 24 sata Grdović je besprijekorno odradio nastup dok su se organizatori svađali i naposljetku ga čak i izvrijeđali. Sve je kulminiralo nakon što je nestalo struje, a sada su se o svemu oglasili i organizatori.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 18.6.2022., Zagreb - Koncert Mladena Grdovica u sklopu festivala vatrometa na Bundeku. Photo: Neva Zganec/PIXSELL - Mikrofon se stalno gasio, štekao i slično. Organizatori su se prepirali oko toga i onda je do njih došao Grdović pokušao smiriti situaciju. Oni su mu počeli vikati 'cigane nosi svoje instrumente i odi ća', a on im je na to rekao da nije krpa da se tako ponašaju prema njemu - ispričao je čitatelj. Incident je trajao 15-ak minuta, a Grdović je potom otpjevao još jednu pjesmu vidno uznemiren i nakon toga završio nastup.

Kako kažu, incident nije nastao između organizatora i Grdovića već je incident nastao između dvojice muškaraca iz Mladenove pratnje.

- Svađali su se, pohvatali se, a dečki iz organizacije htjeli su smiriti cijenu situaciju - rekli su organizatori. - Mladen je uistinu profesionalac, divan je. Zahvaljujemo mu i nadamo se ponovnoj suradnji. Atmosfera je zaista bila super – kazali su organizatori za 24 sata.

