Maria iz 'Gospodina Savršenog' osvojila srce Mistera turizma: 'Od početka sam znala da Toni nije taj'

Mister turizma Dominik Tvorek i natjecateljica posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' Maria Horvat zajedno su već neko vrijeme, a sada su otkrili i kako je među njima zaiskrilo.

"Pa ja sam nekako od početka znala da Toni nije taj, to mi je srce govorilo, ja sam to osjetila kad sam čitala zavjete i godinu dana nakon dogodio se Dominik. Nisam znala da će se to dogoditi, ali znala sam iznutra da Toni nije taj i kad se Dominik pojavio, znala sam da je on taj", kazala je Maria za RTL.

Dominik je sada osvojio i drugu titulu, Best modela Zagreba, a iz publike ga je vjerno pratila Maria. Maria i Dominik poznaju se dugo.

"Imamo zajedničke interese, stvarno se jako dobro razumijemo i evo isto tako spojila nas je humanitarna revija, i od tad smo zapravo odlučili službeno biti par i mislim da nam stvarno jako dobro ide, uspješni smo i puni smo ideja za budućnost. On mene također podržava, bio mi je jako velika podrška kada sam nastupala prije nekoliko dana na izboru za Kraljicu Hrvatske gdje sam osvojila lentu Kraljice Medija", ispričala je Maria.

"Meni se život apsolutno promijenio, titula Mistera turizma je bila moj dječački san i ovo je također bio lijepi san kojeg dalje nastavljamo jer ja izdajem svoju liniju parfema i želim malo karijeru usmjeriti u drugačijem smislu. Što bi se reklo kako zračiš tako privlačiš - u mom slučaju tako i mirišeš", kroz smijeh je ispričao Dominik.

A zajedno spremaju i nove poslovne planove, pa i liniju parfema.

