Đorđe Balašević u Areni Zagreb - u dva dana prodano pola dvorane!

U Zagrebu je prosinac mjesec koji se posebno iščekuje. Osim standardnih adventskih dana koji kreću s 1.12., ono što se s nestrpljenjem među Zagrepčanima čeka je potvrda i najava, sad već pomalo tradicionalnog, koncerta Đorđa Balaševića.

I potvrda je stigla prije tri dana! Na službenoj Facebook stranici Đorđa Balaševića tada je objavljeno kako će 26. prosinca u Areni Zagreb dogoditi susret Balaševića i 'njegovih'.

Posebna veza između Balaševićeve publike i Balaševića brzo je potvrđena - prodaja ulaznica krenula je ovaj ponedjeljak, a u samo dva dana prodano je pola kapaciteta Arene Zagreb!

Nakon prepune pulske Arene ovog ljeta, publika širom Hrvatske ima priliku za novo druženje s najvećim romantičarom ovih prostora. Sve upućuje na to da će koncert biti, kao i svi njegovi do sada, rasprodan, i to puno ranije od samog datuma događanja.

S obzirom na veliki interes, preporučujemo onima koji još nisu nabavili svoju ulaznicu, da požure.

Ulaznice se mogu kupiti fizički na prodajnim mjestima Ticketshopa te online na www.ticketshop.hr.

Cijene ulaznica su sljedeće:

Donje Tribine - 220 kn

Gornje Tribine - 180 kn

Parter - 150 kn

Lože - 800 kn

Važne informacije: ulaznice koje su kupljene online prilikom ulaska u Arenu Zagreb moraju biti isprintane na A4 bijelom papiru i presavinute po označenim mjestima kako bi ih se moglo očitati na ulaznim tripodima Arene Zagreb.

U skladu s odlukom organizatora, sve osobe s invaliditetom u kolicima imaju gratis ulaznicu za mjesta koja su predviđena za osobe u kolicima, dok njihova pratnja plaća punu cijenu ulaznice za mjesta koja su pored mjesta za osobe u kolicima.

Ulaznice za osobe s invaliditetom se mogu podignuti na jednom od ticketshop fizičkih prodajnih mjesta, uz obavezno slanje potvrde o invaliditetu te ime i prezime osobe koja će preuzeti gratis ulaznicu na mail support@ticketshop.hr

Popis prodajnih mjesta provjerite ovdje.