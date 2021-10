On je novi seks simbol, a nekoć je išao na 30 audicija tjedno i svi su ga odbijali jer je bio prezgodan

Ako ste ljubitelji španjolskih serija i filmova na Netflixu, onda vam definitivno nije promaknula serija "Valeria". Poslovni problemi, dileme i ljubavni trokuti samo su dio zanimljive priče, a seriju su već prozvali španjolskim "Seksom i gradom".

Osim zanimljive radnje i vrućih scena koje su gledatelje prikovale uz male ekrane, pozornost je privukao i markantni španjolski glumac Maxi Iglesias, kojem je uloga šarmantnog Victora donijela planetarnu popularnost, ali i brojne unosne ugovore i nove uloge.

- "Valeria" je projekt u kojem uživam iz dana u dan. Radim s grupom odličnih, mladih i talentiranih ljudi pa nije ni čudo što je serija ubrzo postala omiljena među publikom. Ono što me zapravo najviše veseli, osim, naravno, snažne poruke upućene ženama, upravo je to što serija prikazuje lik "macho" muškarca kao emotivnog i ranjivog, a to je nešto što ne možemo često vidjeti na malim ekranima - rekao je glumac.

Serija prati četiri djevojke u ranim tridesetima, a snimljena je prema knjizi spisateljice Elísabet Benavent "En los Zapatos de Valeria" (U Valerijinoj koži), koja je osvojila čitatelje diljem svijeta, a još veći uspjeh postigla je i serija. Trenutačno su na Netflixu dostupne dvije sezone, a navodno su glumci već popisali ugovor za još barem dvije sezone.

Punog imena Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo, rođen je u Madridu 1991. godine, a iako je na prvi pogled Maxi "samo" lijepo lice, unazad nekoliko godina dokazao je da je mnogo više od toga. Karijeru je započeo sa sedam godina, no zapaženiju ulogu nije imao sve do 2005. godine, kada se pojavio u prvom španjolskom 3D horor-filmu "XP3D" (Paranormal Xperience 3D), a potom i u hvaljenoj seriji "Fisica o Quimica". Maxi je danas jedan od najpoznatijih mladih španjolskih glumaca, kojem kritika predviđa veliku karijeru, no nije oduvijek bilo tako.

Maxiju je umro otac kada je imao samo šest godina pa je brigu o njemu preuzela majka, a nakon završenog školovanja započeo je glumačku karijeru od koje je zamalo odustao.

- Imao sam više od 30 audicija tjedno, no bezuspješno. Mnogi su u meni vidjeli samo lijepo lice pa ponekad nisam imao ni priliku pokazati svoj glumački talent. S obzirom na to da smo majka i ja bili sami, morao sam naći alternativu. Glazba je uz glumu oduvijek bila moja velika ljubav pa sam se odlučio okušati kao DJ - rekao je Maxi, koji nastupa pod imenom DJ Max, a često nastupa na najpopularnijem španjolskom otoku za partyje Ibizi.

Osim karijere glumca i DJ-a, markantni španjolac nekoliko puta našao se i u voditeljskoj ulozi, a iako mu je "ljepota" na početku karijere stvarala probleme, Maxi je ostvario zapaženu manekensku karijeru i jedno je od najplaćenijih muških lica talijanskog brenda Bvlgari.

- Ljepota je plus i uvijek će biti, no ne donosi uloge u serijama. Možda će zvučati kao klišej, ali ljepota je uistinu prolazna. Trenutačno sam možda u najboljim godinama, no može doći neki mlađi i zgodniji glumac pa ću ja postati prošlost - rekao je glumac koji je krasio naslovnice brojnih časopisa, a iza sebe ima više od 30 uloga u serijama i filmovima, od kojih su najpoznatije one u seriji "Velvet", "La Cocinera de Castamar" i već spomenute "Valerije" i "Fisica o Quimica".

Iako je uvijek glumio zavodnike i likove koji vole biti u središtu pozornosti, Maxi je privatno veoma povučen, a za to krivi uspjeh i sve veću popularnost.

- Imam mali krug ljudi oko sebe. Mogu prijatelje nabrojiti na prste jedne ruke, tako je bilo oduvijek, no prije sam bio puno otvoreniji, uvijek nasmijan, a glava mi je bila u oblacima, no sada se to promijenilo. Odrastao sam, shvatio da svoje osjećaje i (ne) uspjehe ne mogu dijeliti sa svima. Naučio sam biti sam sa sobom i to je ponekad odlična terapija - objasnio je glumac koji slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, a često putuje u Južnu Ameriku, gdje je nedavno završio snimanje novog filma, prvog originalnog peruanskog filma "Mochileros", koji bi se krajem godine trebao početi prikazivati na Netflixu.

Ovaj svestrani glumac strastveni je ljubitelj sporta pa, osim što vježba u teretani i bavi se raznim aktivnostima na otvorenom, redovito igra i nogomet.

- Znam da je ovo san svakog dječaka u španjolskoj, ali stvarno sam htio postati nogometaš. Imam tu sreću i privilegiju što sam nekoliko puta zaigrao i na treningu svog omiljenog kluba Atletico Madrida, no tada sam shvatio da taj život donosi previše odricanja, a budući da sam veliki gurman i partijaner, shvatio sam da taj način života nije za mene.

Maxi živi na dvije relacije, a iako većinu godine provodi u rodnom Madridu, zbog poslovnih obveza česta adresa mu je i Južna Amerika.

- Sretan sam što imam priliku putovati i upoznati nove kulture i ljude. Obožavam fotografirati, a iako volim svoj privatni život držati dalje od javnosti, društvene mreže ono su što me veseli, komunikacija s obožavateljima čar je ovog posla - objasnio je glumac kojeg na Instagramu prati više od 1,7 milijuna ljudi, a obožavateljice često počasti "vrućim fotografijama".

- Najčešći komentari ispod mojih fotografija su ponude za brak i pitanje nosim li leće. Kompliciran sam kada su žene u pitanju, tako da ću teško uskoro pristati na brak, a što se tiče boje mojih očiju, prirodne su. Da nosim leće, odabrao bih smeđe, nikako zelene - zaključio je Maxi, a ženski dio publike zasigurno će zanimati i njegov ljubavni status.

Maxi je prošle godine prekinuo dvogodišnju vezu, a iako su ga ovog ljeta povezivali s glumicom i partnericom iz filma "Mochileros" Stephany Cayo, koja se nedavno razvela od supruga, ona je vezu opovrgnula u dugačkoj objavi na društvenim mrežama.

