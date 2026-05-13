Trener Dinama pobijedio je zloćudnu bolest, a najveća snaga bile su mu supruga Lana i kćeri

Nogometaši zagrebačkog Dinama danas protiv Rijeke u finalu hrvatskog nogometnog Kupa zaokružili su uspješnu sezonu obilježenu povratkom naslova prvaka Hrvatske u Maksimir. Uz upravu, stručni stožer i igrače, velike zasluge za povratak modrog stroja na sami vrh ima trener Mario Kovačević, koji je na osječkoj Opus Areni potvrdio dvostruku krunu u prvoj sezoni na klupi Dinama.

Ipak, njegova najveća životna pobjeda izborena je izvan terena, nakon što mu je u prosincu 2023. dijagnosticiran karcinom pluća. Bolest je otkrivena slučajno, nakon što mu je pozlilo u automobilu zbog visokog tlaka. - Srećom, na pregled sam došao na vrijeme. Sad ću svakome preporučiti preventivne preglede - prisjetio se Kovačević za Gloriju. Uslijedila je operacija uklanjanja oboljelog dijela pluća, bez potrebe za kemoterapijom. - U glavu sam stavio da će sve biti dobro. Najteže mi je bilo kako će ovu situaciju primiti moji najbliži - iskren je trener, zahvalan prof. dr. sc. Igoru Nikoliću koji ga je operirao, i Zlatku Daliću na pomoći.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Kroz sve teške trenutke, najveća snaga bila mu je obitelj. Supruga Lana, koju Mario opisuje kao svog heroja, podnijela je najveću žrtvu, bivajući uz njega na svakom koraku. Njihove kćeri, Nika, nedavno udana za nogometnog vratara Maja Pavlija, i Jana, studentica u Zagrebu, bile su neizmjerna podrška. - Obitelj je moje utočište. Bez njih bi sve bilo neizmjerno teže - naglašava Kovačević. Dom Kovačevićevih u Varaždinu odiše toplinom, a Lana je danas vrsna domaćica.

Životni put Kovačevića vodio je od Jablanice i ratnog Sarajeva, odakle je 1994. izvukao živu glavu, do Varaždina. Tamo je zaigrao za Varteks, gdje je Zlatko Dalić, kako kaže Mario, pazio na mlađe igrače i već tada imao karizmu vođe. U Varaždinu je upoznao i suprugu Lanu, s kojom je u braku 22 godine. Nakon igračke karijere, uspješno je gradio trenersku, vodeći Međimurje, Varaždin (s kojim je izborio povratak u Prvu NL 2022.) i Slaven Belupo, gdje je u studenom 2024. dobio priznanje za najboljeg trenera lige. - Pokušavam čuvati energiju, trošiti je na ono bitno - ističe Kovačević, koji se opušta uz sport i čitanje. Njegova priča o borbi i povratku inspiracija je mnogima, a on i Lana s optimizmom gledaju naprijed, uvjereni da im najbolje tek dolazi.