Tea iz 'Večere za 5' pokajala se nakon emisije: 'Neke izjave ipak nisu bile za televiziju, žao mi je'

U kulinarskom showu 'Večera za 5 na selu' proteklog vikenda natjecali su se kuhari amateri iz Šibenika i okolice, a među natjecateljima je bila i Tea Marjančić (34). Mlada vizažistica na svom se Facebook profilu osvrnula na svoje sudjelovanje u showu i iskreno priznala da se pokajala zbog nekih svojih izjava koje su emitirane, ali i otkrila da joj je žao što atmosfera s njihovih večera nije vjerno dočarana na ekranu.

- Meni je iskreno žao što niti minimum vesele atmosfere s ovih Večera nije preneseno onako kako je bilo. U nikome od nas nije bilo zlobe. Što nam je bilo na umu to na drumu i to nam je bila greška. U ni jednom trenu prema nikome nisam bila nepristojna niti mi je to bila namjera, dapače. Bojim se kokoši što da radim. Mogla sam na pitanja odgovarati kratko i bez puno objašnjenja, ali to onda ne bi bila ja. Žao mi je što ste svi sve shvatili krivo i naopako. Mi smo se došli svi prvenstveno zabaviti i tako nam je i bilo. Šteta - napisala je Tea pa se osvrnula i na prigovore na račun jela.

- Prigovori koji su prikazani kao takvi uopće nisu bilo prigovori nego iskreno komentiranje i razmjenjivanje mišljenja. Pa prva ja sam na svojoj večeri rekla da je bljutavo. Iskreno sam se bojala posoliti previše da ne presolim. Ja nisan kuhar, kuhan u svojoj kući u miru bez stresa i vremenskog ograničenja i logično da sve ispadne kako treba. Kad sam čula kako su neke naše izjave izrezane i koliko prije i poslije fali sve je totalno izgubilo neki smisao i logično da je zvučalo bezveze! Nije mi bila namjera ikoga uvrijediti i ispričavam se svima koji su se bilo čime uvrijedili. Neke izjave ipak nisu za televiziju, a ja sam to kao žena od 34 godine trebala znati i biti pametnija. Fala Bogu pa mi nije problem reći da sam pogriješila kad pogriješim i ispričati se kad je to potrebno - zaključila je Tea koja je gledatelje ganula i teškom životnom pričom koju je otkrila u emisiji.

Naime, majka troje djece, blizanki u dobi od 15 godina te sina od 10 godina u drugom je, sretnom, braku već 12 godina, a preživjela je tešku prometnu nesreću, nakon koje je saznala da se bori i s karcinomom.

"Znači 2017. godine sam imala prometnu nezgodu, onako poprilično sam bila ozlijeđena jer me hitna izvlačila na dasku iz auta. Mislim, bila sam u stanju totalnog šoka. Žena mi je jedna izletjela, kriva procjena je bila u pitanju. Onda sam oštetila kralježnicu", otkrila je Tea i nastavila: "Početkom 2018. godine sam bila naručena na magnetnu rezonancu i tamo su mi, uz oštećenja vratne kralježnice, znači oštećena su mi tri kralješka i lumbalna isto tako tri, imala sam neka oštećenja živaca... Uz to su mi našli zadebljanje na desnom režnju štitnjače". Nakon rađene punkcije otkrili su da se radi o papilarnom karcinomu.

"Ja sam samo rekla: 'Neće mene u mojoj tridesetoj godini ubiti neka rakčina, ja imam za koga živjeti, ja imam svoju djecu koju triba dići na noge tako da kod mene nema predaje. Išla sam na operaciju doslovno pjevajući. Znači ja sam se smijala cijelim putem, idem Rebrom, oni hodnici kao da si ušao u NASA-u, liftovi vamo, tamo...", ispričala je Tea. "Meni je to bilo nešto, meni se cijeli svijet okrenuo. Ja sam to uzela kao nešto da mi je Bog dao drugu priliku i sad krećem život ispočetka", zaključila je u Večeri za 5 na selu.

