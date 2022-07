Omražena manekenka objavila emotivnu ispovijest o godinu dana bez alkohola: 'Ne sjećam se nekih važnih trenutaka'

Američka manekenka i supruga glazbenika Johna Legenda (43), Chrissy Teigen (36) u iskrenoj je objavi na svom Instagram profile s pratiteljima podijelila kako je prošlo točno 365 dana od kada je zadnji put popila alkoholno piće. Tim povodom objavila je video na kojem je sa svojom obitelji- suprugom Johnom, kćerkicom Lunom i sinčićem Milesom. Obitelj je trenutno na odmoru, a u video je pokazala kako vrijeme provode obilazeći znamenitosti.

U podužem opisu koji je napisala uz objavu s pratiteljima je podijelila ispovijest o svojim danima opijanja te otkrila kako se odlično osjeća otkako je trijezna.

- Niti kap alkohola u 365 dana! Nekada mi nedostaje osjećaj otkačenosti i bezbrižnosti, ali da budem iskrena, pred kraj, ionako mi više nije pružao onaj zabavni osjećaj, napisala je te otkrila kako je pila kako bi se riješila tjeskobe no kako je primijetila da su ti osjećaji uglavnom nestali kada je prestala piti prošle godine.

- U svakom slučaju, osjećam se jako dobro, iako nekada budem jako frustrirana kada se osvrnem na dane kojih se zbog alkohola ne sjećam- podijelila je Chrissy sa svojim pratiteljima, a potom podijelila i trenutke iz života kojih se ne sjeća dobro.

-Pila sam u jednom kafiću i zaspala dok je kuhar Outback Steakhousea, u mojoj kući, učio moje prijatelje kako napraviti cvjetajući luk. Voljela bih da sam tada bila budna. Voljela bih da se sjećam bilo koje dodjele nagrada. Postoje fotografije velikih trenutaka u mom životu gdje mi oči izgledaju kao da su nestale- napisala je manekenka.

- Iako, iskreno, još uvijek ne znam hoću li ikada više popiti piće, znam da više nikada ne želim biti takva. Ružne snove pokušat ću riješiti na terapiji, bez alkohola- zaključila je Teigen. Objava je u kratkom roku skupila preko 345 tisuća lajkova i brojne komentare pratitelja koji su joj uputili riječi podrške.

Podsjetimo, Chrissy često zaintrigira javnost svojim objavama, a jedno vrijeme je čak i odustala od društvenih mreža.

"Više od deset godina bili ste moj svijet. Iskreno, puno dugujem svijetu koji smo stvorili ovdje. Mnoge od vas smatram svojim stvarnim prijateljima", započela je Teigen niz objava prije nego što je izbrisala profil u ožujku prošle godine.

"Moj je životni cilj usrećivati ljude. Bol koju osjećam kada to ne uspijevam, prevelika je za mene. Oduvijek su me opisivali kao curu koja brzo i lako odgovara na kritike, ali ja to jednostavno nisam", poručila je za kraj bivša manekenka koja se zbog svojih objava često našla na udaru kritika. Nedavno su joj pratitelji tako zamjerili fotografiju na kojoj je pozirala gola uz dvogodišnjeg sina koji joj je stao među noge. Mnogi nisu bili blagonakloni prema njoj ni nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju svog mrtvorođenčeta.

Ova je manekenka bila je u središtu skandala nakon što je na društvenim mrežama javno priznala kako se srami svojih podlih tvitova iz prošlosti. Ona je brojnim poznatima, među kojima i reality zvijezdi Courtney Stodden 2011. slala niz podlih tvitova poput: 'Mrzim te', 'Idi na spavanje zauvijek' i 'Jedva čekam da umreš'. Njezine žrtve bile su i Lindsay Lohan, Sarah Palin, Avril Lavigne, Mariah Carey i Farrah Abraham. Teigen ističe da žali zbog svojih postupaka te da je u procesu privatnog obraćanja ljudima koje je uvrijedila tijekom godina. Istaknula je i da je bila nesigurna i nezrela te da je osjećala da mora impresionirati druge.

