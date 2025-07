Mirjana Hrga ušla u neugodan okršaj na plaži: 'Žena se počela derati'

Poduzetnica i bivša novinarka Mirjana Hrga, koja je prije nekoliko godina život u metropoli zamijenila onim na Cresu, iskoristila je svoj Facebook profil kako bi podijelila neugodno iskustvo s plaže. Svoju je objavu započela oštrom porukom, istaknuvši kako je “bezobzirnost smrt za društvo”, stavljajući je u istu skupinu s glupošću, pokvarenošću, pohlepom i egoizmom. U nastavku, Hrga se zapitala nosi li i sama dio tih osobina: - Ugađam si. Kao i svi. Da nisam toliko loša… Ali – bezobzirnost je odvratna - napisala je, uvodeći svoje pratitelje u srž problema koji ju je natjerao na reakciju.

Kao uvertiru u događaj s plaže, iskoristila je primjer svoje mačke Sisi koju je udomila s ceste i o kojoj s ljubavlju brine. Iako je jasno dala do znanja koliko obožava svojeg kućnog ljubimca, naglasila je da nikada ne bi prešla granicu dobrog ukusa. - Nikad, ama baš nikad, ne bih mogla preći granicu u svojoj glavi i – kupati se u istoj vodi sa Sisi. Kamoli nekoga drugoga maltretirati zbog mojeg osjećaja prema tom mačiću - objasnila je Hrga, uvodeći u svoju kritiku ponašanja drugih vlasnika životinja.

Tada je prešla na konkretan događaj. Našla se na plaži koja nije predviđena za pse, no to nije spriječilo jednog vlasnika da svog ljubimca bez uzice pusti u more među kupače. - Taj jadni pas bez uzice baulja među ljudima koji nisu njegovi, otresa vodu s dlake tako da se nitko od nas ne može ‘obraniti’ - opisala je situaciju Hrga, koja nije skrivala svoje gađenje i nelagodu, pitajući se hoće li joj se dlake lijepiti za kožu, hoće li koju progutati i hoće li i sama poprimiti neugodan miris mokrog psa. Zaključila je kako pas nije kriv, već je “vlasnik bezobzirni idiot”, no odustala je od izravne konfrontacije.

Razlog njezina odustajanja leži u prethodnom, sličnom iskustvu. - To sam pokušala neki dan. Žena se počela derati da joj je već ‘pun kufer’ da se seli s plaže na plažu jer ‘stalno netko prigovara’ - prepričala je Hrga neugodan okršaj. Prozvala je vlasnicu jer joj nije palo na pamet potražiti neku od brojnih plaža gdje nema ljudi, istaknuvši da psu nisu potrebni ni ležaljka ni suncobran. I taj put, kao i sada, odlučila se povući. - Ja sam se opet pokupila s plaže. Moj je problem što se bojim bakterija. On ni ne zna da je pobijedio. Pobijedila je bezobzirnost - gorko je zaključila.

Podsjetimo, Mirjana Hrga je poznata novinarka i bivša savjetnica predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koja je prije nekoliko godina odlučila napustiti Zagreb i preseliti se u Osor na otoku Cresu. Ondje je otvorila konobu “Mare”, a život na otoku često ističe kao izvor zadovoljstva. Unatoč mirnijem životu, putem društvenih mreža, o čemu redovito izvještava i portal Zagreb.info, aktivno komentira društvene aktualnosti, pokazujući da i dalje oštrim perom secira hrvatsku svakodnevicu.