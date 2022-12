Oliver bi danas slavio 75. rođendan, supruga Vesna prisjetila ga se emotivnom posvetom: 'Tuga ne prestaje'

Veliki Oliver Dragojević napustio nas je prije četiri godine, a danas bi proslavio 75. rođendan. Njegova supruga Vesna s pratiteljima na Facebooku je podijelila emotivnu posvetu suprugu, uz link pjesme "Tristeca", koju je Oliver izveo sa Stjepanom Hauserom.

- Tuga ne prestaje. Uvuče se u tebe kao sitna prašina….Razlijeva se tako gore dole dok ne dođe do najsitnje pore u tvome tijelu…Nevidljiva je….ali je nosiš kao najteži teret koji čovjek može izdržati………7. 12 . 1947, napisala je Vesna.

Brojni Vesnini prijatelji u komentarima su se prisjetili Olivera i istaknuli kako nam svima nedostaje, ali će nastaviti živjeti kroz pjesme koje su ostale iza njega.

Vesna i Oliver upoznali su se u ljeto 1973., a vjenčali samo deset mjeseci kasnije u ožujku 1974. Oliver je jednom prilikom priznao da Vesnu ne bi oženio da su se upoznali nakon što je on postao popularan jer bi mislio da je s njim zbog novca.

– Moja supruga rekla bi vam da je za dug brak u kući važno imati dva banja (kupatila). U biti, Vesna i ja nemamo se vremena posvaditi jer sam malo kad doma zbog posla i nastupa. I kad se svađamo, svađamo se tišinom. Važno je međusobno razumijevanje, tolerancija. Kako postaješ zreliji shvaćaš neke svoje greške pa ih više ne ponavljaš. Neki će reći – ma je mi on romantičan, to on sebe voli tako nazivati. Ali, još uvijek sam u stanju naježiti se na nešto lijepo, pjesmu, riječ, emociju, atmosferu, po tome ću ostati vječni romantičar, kazao je Oliver prije nekoliko godina u intervjuu za Večernji list.

