Josipa Pavičić (44) trenutačno je na odmoru, a mnogi su na fotkama odmah primijetili njenu figuru u uskoj haljini

Voditeljica i nekadašnja pjevačica Josipa Pavičić (44) na Instagramu je otkrila da se trenutačno nalazi na odmoru na Malti. Lijepa Josipa objavila je mnogo fotografija sa svojeg putovanja,a mnogima je jedna serija posebno upala u oko. Naime, na njima Pavičić pozira uz more u uskoj haljini, a pokazala je i dekolte.

- Nema mirnije luke nego što je naša duša, a u njoj je nacrt koji trebamo slijediti - napisala je uz fotke.

Brzo su krenuli komentari, pratitelji su joj ostavljali emotikone srca i vatre, a jedan joj je od njih napisao kako je zgodna i privlačna dama.

Dr. Natko Beck u svojoj je emisiji "Dr. Beck" na HRT-u nedavno ugostio specijalisticu onkologije i radioterapije Zrinku Rendić-Miočević, predsjednicu Udruge Nismo same Ivanu Kalogjer te novinarku, spisateljicu i kolumnisticu Josipu Pavičić Berardini. U emisiji su, dakako, pričali o karcinomu dojke, naglašavajući važnost pregleda dojki i mamografije, s obzirom da je upravo rak dojke najčešći uzrok smrti od zloćudnih tumora kod žena. Josipa se suočila s dijagnozom karcinoma dojke u 35. godini, zbog čega je osjetila strah i tugu – zbog liječenja koje je čeka, najbližih, brige za djecu... A svoje je iskustvo podijelila u emisiji.

Prvo je ispričala kako je bila jako redovita u pregledima i ultrazvucima dojke, što je bila velika sreća jer je otkrila svoj karcinom dok je imao "tek 6 - A opet tih 6 milimetara zvuči tako malo, a opet je jako jako puno jer doista preokrene cijeli život - kazala je i dodala da ga je otkrila zahvaljujući svom televizijskom poslu. Naime, svakodnevno su je mazali kremama za samotamnjenje zbog čega je ona morala kući raditi česte pilinge tijela, a tijekom jednog je u tušu napipala kvržicu na gornjem dijelu desne dojke. - Osjetila sam da je tu nešto što tu ne pripada. Nije bila pomična, ništa me nije boljelo. Otišla sam liječnici koja mi je i inače radila preglede i rekla mi je: 'punkcija Josipa'. Ja sam rekla: ma ne, to je sigurno hematom, vozila sam se neki dan sa sinom pa me lupio kako je mali, imao je niti dvije godine. Onda je uslijedilo ono pitanje je li mi netko u obitelji imao karcinom - ispričala je Josipa koja je dodala da joj nitko u obitelji nije imao karcinom. Kazala je da je to bio početni šok, nakon kojeg je odradila punkciju pa nalaze. Istaknula je bivša voditeljica i koliko je važan taj pregled, a opisala je i simptome, odnosno kakva je bila kvržica. - Ja se sjećam da je bila potpuno nepomična i ništa me nije boljelo. I da, bilo je tvrdo, ali ta pomičnost igra ulogu - kazala je. Otvorila se i po pitanju toga kako joj je kao ženi bilo izgubiti dojku.

- Obzirom na moju dob, na mojih 35 godina kad su mi dijagnosticirali karcinom dojke, živjela sam paralelno na dvije adrese, Italija-Hrvatska, potražila sam mišljenja i talijanskih liječnika, kao i ovih ovdje kod nas u Institutu za tumore. I preporuka koju sam dobila na obe strane je da se podvrgnem subkutanoj mastektomiji i da će to biti najveći način zaštite od povratka karcinoma. Napravila sam i testova BRCA 1 I BRCA 2 i ispalo je da sam mutantica tako da sam se odlučila nakon 5-6 mjeseci nakon što sam doznala za dijagnozu, za subkutanu mastektomiju - kazala je i dodala: - Odreći se svojih grudi, bilo bi jako lažno i ružno od mene da kažem da je to jako jednostavno i da eto sad to nije ništa. Nije istina, to je jedan proces koji morate proći sami sa sobom, stavite na jednu stranu ZA i PROTIV i u životu zaista postoje trenuci kada nečemu u životu kažete DA, a nečemu drugome NE. Ona je, ispričala je, odlučila reći DA svom životu i na neki način se oprostiti od svojih grudi.

- Napravila sam mastektomiju, stavili su mi implantate i eto, život ide dalje. Glava je na ramenu, ali imam potrebu istaknuti kako je za mnoge ljude još uvijek rak jednako sramota. Mislim da je veliko opterećenje, i po meni najveći razlog obolijevanja, naš taj mentalni sklop - zaključila je Josipa Pavičić Berardini.

