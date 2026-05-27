Mislav Oršić suprugu je upoznao u srednjoj školi: Zbog njega se žrtvovala, a u odgoju sinova im je važna jedna stvar

Mislav Oršić, jedan od najvećih miljenika modrog puka, vraća se u Dinamo, potvrđeno je Večernjem listu. Nakon epizode u Premier ligi, Oršić je posljednju sezonu proveo igrajući na Cipru, u tamošnjem prvaku Pafosu, s kojim se natjecao u Ligi prvaka i pritom zabio dva gola uz dvije asistencije. Osim euforičnih navijača, Mislavov povratak u najdraži dres zasigurno je pozdravila i njegova supruga Suzana.

Poduzetnica Suzana je inače Mislavova najvatrenija navijačica, ali je vrlo samozatajna, pa se detalji o njenom privatnom životu rijetko pojavljuju u medijima. Ipak odlučila je progovoriti o suprugu i uspjehu naše reprezentacije. - Preplavili su me osjećaji sreće i ponosa. Penale je jako teško gledati, ali drago mi je što je imao priliku sudjelovati i pridonijeti pobjedi reprezentacije - kazala je za Story te dodala da je njenom suprugu podrška jako važna.

- Mislavu je podrška iznimno važna pa se maksimalno trudimo prisustvovati svakoj utakmici uživo. Motivacija mu nikada ne pada. Veliki je profesionalac koji živi za nogomet i u tome ustraje svaki dan. Smatram da je njegov rad ključan za uspjeh, ali i da je podrška koju sam mu pružala sve ove godine odigrala veliku ulogu. Bilo je puno odricanja s moje strane, ali uz kompromise i uzajamno poštovanje ništa nije teško - dodala je.

Inače, Mislav i Suzana upoznali su se u srednjoj školi, u vezi su od 2008., a vjenčali se 2018. godine. Prvo vjenčanje je bilo civilno, a crkveno su imali isti dan kad su krstili sina Manuela, u prosincu 2019. godine. - Zajedno smo još od tinejdžerskih dana, a upoznala nas je zajednička prijateljica - otkrila je Suzana.

Iako ima društvene mreže, profili su joj zaključani no njihove zajedničke trenutke objavi Mislav koji uvijek ima samo riječi hvale za svoju suprugu. Suzana je zbog Mislavove karijere živjela u Italiji, Južnoj Koreji i Kini, a nogometaš je jednom prilikom priznao da je upravo njegova supruga organizirala cijelo vjenčanje budući da se on ipak bolje snalazi na terenu. Dodajmo da par zajedno ima dva sina: starijeg Manuela i dvije godine mlađeg Ivana.

Oršićevi sinovi pokazuju interes za nogomet, no ponosni roditelji naglašavaju jednu stvar: - Ne želimo im ništa nametati, voljeli bismo da se bave bilo kojim sportom i sve dok budu uživali u tome, mi ćemo ih podržavati - zaključila je Suzana.

Podsjetimo, Suzanu rijetko viđamo u javnosti pa je mnoge iznenadilo kada se prije nepune četiri godine ipak pojavila na Svjetskom prvenstvu u Kataru kako bi bila podrška nogometašu i našoj reprezentaciji. Fotkala se s Ivom Šarić i pozirale su u dresovima, a istu fotku na svom profilu podijelio je i njen suprug Mislav.