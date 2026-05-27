Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJVEĆA PODRŠKA

Mislav Oršić suprugu je upoznao u srednjoj školi: Zbog njega se žrtvovala, a u odgoju sinova im je važna jedna stvar

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 18:15

Osim euforičnih navijača, Mislavov povratak u najdraži dres zasigurno je pozdravila i njegova supruga Suzana

Mislav Oršić, jedan od najvećih miljenika modrog puka, vraća se u Dinamo, potvrđeno je Večernjem listu. Nakon epizode u Premier ligi, Oršić je posljednju sezonu proveo igrajući na Cipru, u tamošnjem prvaku Pafosu, s kojim se natjecao u Ligi prvaka i pritom zabio dva gola uz dvije asistencije. Osim euforičnih navijača, Mislavov povratak u najdraži dres zasigurno je pozdravila i njegova supruga Suzana

Poduzetnica Suzana je inače Mislavova najvatrenija navijačica, ali je vrlo samozatajna, pa se detalji o njenom privatnom životu rijetko pojavljuju u medijima. Ipak odlučila je progovoriti o suprugu i uspjehu naše reprezentacije. - Preplavili su me osjećaji sreće i ponosa. Penale je jako teško gledati, ali drago mi je što je imao priliku sudjelovati i pridonijeti pobjedi reprezentacije - kazala je za Story te dodala da je njenom suprugu podrška jako važna. 

Supruga Mislava Oršića rijetko viđamo! Suzana se družila s Ivom Šarić na utakmici
1/11

- Mislavu je podrška iznimno važna pa se maksimalno trudimo prisustvovati svakoj utakmici uživo. Motivacija mu nikada ne pada. Veliki je profesionalac koji živi za nogomet i u tome ustraje svaki dan. Smatram da je njegov rad ključan za uspjeh, ali i da je podrška koju sam mu pružala sve ove godine odigrala veliku ulogu. Bilo je puno odricanja s moje strane, ali uz kompromise i uzajamno poštovanje ništa nije teško - dodala je. 

Inače, Mislav i Suzana upoznali su se u srednjoj školi, u vezi su od 2008., a vjenčali se 2018. godine. Prvo vjenčanje je bilo civilno, a crkveno su imali isti dan kad su krstili sina Manuela, u prosincu 2019. godine. - Zajedno smo još od tinejdžerskih dana, a upoznala nas je zajednička prijateljica - otkrila je Suzana. 

Iako ima društvene mreže, profili su joj zaključani no njihove zajedničke trenutke objavi Mislav koji uvijek ima samo riječi hvale za svoju suprugu. Suzana je zbog Mislavove karijere živjela u Italiji, Južnoj Koreji i Kini, a nogometaš je jednom prilikom priznao da je upravo njegova supruga organizirala cijelo vjenčanje budući da se on ipak bolje snalazi na terenu. Dodajmo da par zajedno ima dva sina: starijeg Manuela i dvije godine mlađeg Ivana. 

Oršićevi sinovi pokazuju interes za nogomet, no ponosni roditelji naglašavaju jednu stvar: - Ne želimo im ništa nametati, voljeli bismo da se bave bilo kojim sportom i sve dok budu uživali u tome, mi ćemo ih podržavati - zaključila je Suzana.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
1/35

Podsjetimo, Suzanu rijetko viđamo u javnosti pa je mnoge iznenadilo kada se prije nepune četiri godine ipak pojavila na Svjetskom prvenstvu u Kataru kako bi bila podrška nogometašu i našoj reprezentaciji. Fotkala se s Ivom Šarić i pozirale su u dresovima, a istu fotku na svom profilu podijelio je i njen suprug Mislav. 

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: 'Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost'
Ključne riječi
Suzana Oršić supruga Mislav Oršić Dinamo showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Davor Janjić
Video sadržaj
SJEĆATE LI GA SE?

Bio je jedna od najvećih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, ali njegov život obilježila je tragedija

"Kada sam dobio ulogu u 'Životu sa stricem', nisam ni bio svjestan koliko će mi to promijeniti život. Bio sam još dijete, ali sam znao da je to nešto veliko," izjavio je Janjić u jednom od svojih posljednjih intervjua za Oslobođenje. "Ta uloga me naučila da gluma nije samo talent, već i velika odgovornost prema publici i umjetnosti," dodao je kasnije u razgovoru za Večernji list

Boris Mišević
Video sadržaj
3
USKORO KREĆE

Poznati RTL-ov novinar najavio novi projekt: 'Takav format kod nas još nije viđen'

Snagom svoje brojnosti i čistom podrškom Borisu, utjecali ste na mnoge stvari u Hrvatskoj a da toga možda niste ni svjesni.  Ili jeste svjesni, što je naravno još bolje. Boris Mišević je čisti internetski projekt i format kakav kod nas još ne postoji. Biti će opušteno, duhovito, brutalno dobro snimljeno, kreativno, životno i izrazito subjektivno u pristupu svakoj temi. Emisija je zapravo čisto slavljenje života uz realan pristup i jake teme, najavio je

Video sadržaj
POČEO KAO STAND-UP KOMIČAR

Preminuo slavni redatelj, znamo ga po brojnim hit-serijama

Njegov redateljski potpis nalazi se na desecima epizoda kultnih serija, uključujući "Laverne & Shirley", "Taxi", "Puna kuća", "ALF" i "Svi vole Raymonda". Godine 1985. režirao je svoj jedini dugometražni film, vampirsku komediju "Once Bitten", koja je svijetu predstavila tada mladog Jima Carreya u prvoj glavnoj ulozi. Ipak, uloga po kojoj će ostati najviše upamćen jest ona neslužbenog "kućnog redatelja" za seriju "Mork & Mindy", koja je Robina Williamsa lansirala u zvjezdanu orbitu.

storyeditor/2026-05-26/zdenka_scena.jpg
Video sadržaj
2
LEGENDA NE POSUSTAJE

Zdenka Kovačiček: 'Zašto sam se otela kontroli? Zato što sam hrabra i više nemam što izgubiti

Moraš raditi, planirati, graditi se. Ja, recimo, nikad nisam planirala karijeru. Jednostavno sam htjela pjevati i prihvaćala sam ono što mi se nudilo, naravno samo ono što mi se sviđalo. Uvijek sam birala ono što osjećam. Nikad nisam išla linijom manjeg otpora, ono: 'daj hit', 'daj nešto polunarodnjački'. Nudili su mi svašta, ali nikad nisam pristajala na to, rekla je

The 79th Cannes Film Festival - Closing ceremony - Red Carpet Arrivals
Video sadržaj
3
DRAMA NA SNIMANJU

Penélope Cruz o hororu na setu: 'Liječnici su sumnjali na aneurizmu, mislila sam da ću umrijeti'

Pripremala se za snimanje zahtjevne noćne scene u kojoj njezin lik, kabaretska pjevačica, nastupa za vojnike, a taj je trenutak trebao biti vrhunac njezine izvedbe. No, umjesto fokusa na ulogu, suočila se s mogućnošću smrtonosne dijagnoze. "Taman kad smo trebali izaći na set, stavljala sam periku, i tada su mi rekli: 'Oh, izgleda da imate aneurizmu mozga'", prisjetila se Cruz pred okupljenim novinarima

Video sadržaj
NASLJEDNIK

Vodio je sretan život sa ženom koju voli, a onda dobio neočekivan poziv: Nova serija uskoro na Novoj TV!

U središtu priče nalazi se Serhat Yelduran, kojeg utjelovljuje popularni turski glumac İlhan Şen. Serhat je uspješan neurokirurg koji je život izgradio daleko od rodnog kraja i tradicionalnih vrijednosti svoje moćne obitelji. Iako planira otići iz zemlje i započeti novi život, iznenadni poziv vraća ga u Urfu, gdje ga čekaju obiteljske obveze, neriješeni odnosi i obećanje dano prije mnogo godina

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!